Ecopetrol suspende oferta para adquirir Brava Energía en Brasil, ¿qué pasó?

Ecopetrol informó que suspendió temporalmente la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (Opav) que había lanzado para adquirir acciones de Brava Energía S.A. en Brasil.
Según la petrolera estatal, la decisión se produjo después de que su filial Ecopetrol Investimentos do Brasil Ltda. recibiera requerimientos de ajustes por parte de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM).
La compañía comunicó que la medida busca garantizar el cumplimiento integral de la regulación aplicable en el mercado brasileño. Por esta razón, la operación permanecerá suspendida hasta nuevo aviso mientras se realizan los cambios exigidos por el regulador.
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En un comunicado divulgado el 15 de junio de 2026, Ecopetrol señaló que la oferta anunciada inicialmente el 25 de mayo de este año deberá ajustarse a las observaciones realizadas por la autoridad del mercado de valores brasileño.