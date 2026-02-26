Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

El Gobierno de Ecuador decidió elevar del 30% al 50% los aranceles a los productos importados desde Colombia, al considerar que no se han puesto en marcha medidas claras y efectivas para enfrentar los problemas de seguridad, argumento que sustenta la adopción de esta nueva disposición comercial.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó que la decisión se fundamenta en la ausencia de acciones concretas y eficaces por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.
El Gobierno ecuatoriano señaló que se trata de una medida soberana basada en criterios de seguridad nacional y aseguró que busca reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe. La administración del presidente Daniel Noboa sostuvo que combatir a las bandas criminales es un esfuerzo conjunto, aunque considera que los resultados hasta ahora han sido insuficientes.