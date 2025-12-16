Millonaria demanda contra Colombia: EDP Renewables reclama US$600 millones por fracaso de parques eólicos en La Guajira

EDP Renewables, la filial de energías renovables del grupo portugués EDP, con sede en Madrid, llevó su conflicto con Colombia a la arena del arbitraje internacional y demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por cerca de 600 millones de dólares.
La demanda, registrada el 10 de diciembre de 2025, está relacionada con el fracaso de sus proyectos eólicos Alpha y Beta en La Guajira. La compañía alega incumplimientos por parte del Estado y un entorno regulatorio adverso que terminó por forzar el abandono de la inversión.
El reclamo se basa en el presunto incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre España y Colombia en 2005. Frente a esta demanda internacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, liderada por César Palomino Cortés, será la encargada de representar al país en este nuevo proceso legal.
“Alega el incumplimiento del acuerdo entre España y Colombia para la Promoción y Protección de Inversiones de 2005, al exigirle ajustes sustanciales al permiso ambiental de la línea de interconexión y aumentar el número de consultas previas, generando un atraso significativo”, explicó el exministro de Minas, Amylkar Acosta.