Tamá: el oso que murió sin conocer la libertad

Un oso andino, célebre por haberse escapado de un zoológico en 2022 en Colombia, murió el miércoles durante un traslado aéreo que buscaba dejarlo finalmente en libertad en un bosque protegido, informaron autoridades ambientales.

Le puede interesar: Un millón y medio de bolsas dejaron de llegar a la Ciénaga Grande de Santa Marta gracias a una iniciativa comunitaria

El oso Tamá, de 11 años, negro y de antifaz blanco, llevaba tres años siendo preparado para su liberación en un santuario cercano a Bogotá. Desde un aeródromo cercano, funcionarios ambientales lo subieron en la mañana a una avioneta para trasladarlo a Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

Allí fue puesto a bordo de otro vuelo con destino final al Parque Nacional Tamá, de donde era originario y por el que recibió su nombre cuando fue rescatado de la orfandad con solo meses de edad.

Pero “condiciones meteorológicas adversas” obligaron al equipo a retornar a Cúcuta, aseguró un comunicado la dirección colombiana de Parques Nacionales.