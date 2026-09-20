El fenómeno de El Niño amenaza la oferta y los precios de la leche

La cadena láctea enfrenta señales que podrían presionar sus costos y limitar el consumo. Las ventas reales pierden fuerza, el acopio formal se mantiene casi estable, el precio al productor sube y la sequía por el fenómeno de El Niño amenaza la oferta en varias regiones. La industria deberá ajustar compras, portafolios y precios sin deteriorar sus márgenes.
Según la dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, a cargo de Laura Clavijo, la industria de elaboración de productos lácteos recuperó dinamismo en 2025, cuando sus ventas reales crecieron 7,4%. Sin embargo, el ritmo se moderó en este 2026: en el acumulado a junio el avance fue de apenas 1,4%, aunque junio mostró una variación anual de 4,4%.
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Para Bancolombia, esta dinámica, junto con el aumento de las importaciones y de los precios al consumidor, puede intensificar la competencia entre marcas y categorías. La industria deberá equilibrar sus estrategias comerciales con la protección de los márgenes.