La IA siendo CEO de una gran empresa global y otros “cisnes negros” de la economía en 2026, según Saxo Bank

Cada año, por estos días, Saxo Bank, un banco de inversión danés, publica su lista de “predicciones indignantes” o “cisnes negros” que podrían sacudir a los mercados del mundo por el hecho de ser masivos e impredecibles. Algo así como la pandemia de Covid-19 en 2020, o la crisis financiera que estalló en 2008. Podría interesarle: ¿Lo pueden despedir de su trabajo por usar la inteligencia artificial de forma indebida? Para 2026, la compañía divulgó ocho escenarios o “cisnes negros” que generarían caos. Aunque algunos pueden parecer incluso humor, lo cierto es que la volatilidad del mercado enseña que nada es 100% descartable. El año que viene, por ejemplo, Saxo Bank habla de una hipotética valorización que lleve al yuan chino a reinar sobre el dólar, una Inteligencia Artificial (IA) que tome las riendas de una importante empresa, o un efecto Taylor Swift que impulse las tasas de natalidad y el crecimiento global.

¿La IA será CEO de una gran empresa?

Saxo Bank no descarta un escenario que haría temblar a quienes ocupan puestos de liderazgo: una compañía Fortune 500 (es decir, una de las 500 más grandes de Estados Unidos, por ingresos) nombra a un modelo de Inteligencia Artificial entrenado internamente como su director ejecutivo (CEO). Lejos de ser un truco publicitario, este sistema ejecutivo recibe autoridad para decisiones clave como precios, logística y proyecciones. Su misión está codificada con un triple objetivo: ganancias, fidelidad del cliente y satisfacción del empleado. Tras superar a sus competidores durante dos trimestres consecutivos, el escepticismo inicial se convierte en una tendencia que le abre la puerta a la IA en las altas esferas.

El yuan le ganaría la batalla al dólar

La supremacía del dólar estadounidense podría enfrentar su mayor amenaza en décadas. Esto, según el banco, si China sorprende al mundo al anunciar reservas de oro auditadas que superan a las de EE. UU.. Inmediatamente, Beijing daría el golpe de gracia: el yuan offshore (CNH) se declara parcialmente respaldado por oro físico. Este “yuan dorado” permitiría a los tenedores canjear CNH por oro a una tasa de conversión que fortalece la moneda china drásticamente. Además, el anuncio empuja el precio del oro por encima de los US$6.000, y el dólar ve cómo su participación en las reservas globales cae en un tercio. Encuentre: Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: este es el empresario que lo destronó

El efecto Taylor Swift que empujaría a la economía

Otro “cisne negro”, este con un tinte más de locura, tiene que ver con la unión matrimonial entre la megaestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce. La pareja, que luego anunciaría un embarazo y un retiro del foco online para criar a su bebé, inspira a los “Swifties” a emular su estilo de vida. Este cambio cultural provoca un auge global en la formación de familias, con un aumento en las tasas de matrimonio y natalidad entre jóvenes Millennials y la generación Z. El resultado: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial revisan sus previsiones de crecimiento del PIB global al alza en más de un punto porcentual por año durante los próximos cinco años. El sector de construcción y de turismo estarían entre los ganadores.

SpaceX, de Elon Musk, rompería el mercado

SpaceX podría ser uno de los cisnes negros del 2026 en el mundo. FOTO CORTESÍA SPACEX

Saxo Bank también mete al magnate Elon Musk en sus profecías: tras demostrar la viabilidad y rápida reutilización de su sistema Starship, SpaceX, propiedad del empresario, anuncia su Oferta Pública Inicial (OPI) o arranque en bolsa. Se convierte en la empresa debutante más grande de la historia, con una valoración superior a US$1 billón. La OPI permite a SpaceX elevar hasta cien veces la capacidad de carga útil anual a la órbita terrestre baja, abriendo la puerta a gigantescos proyectos de bases lunares y marcianas. Esta carrera espacial dispara nuevas industrias basadas en la microgravedad, desde el cultivo de cristales para semiconductores hasta la bioimpresión 3D.

Un fármaco que revolucionaría el mercado

La lucha contra la obesidad entra en una fase “surrealista” con la expansión de los medicamentos basados en GLP-1. Un gigante de la salud lanza versiones en píldora de estos fármacos, sustituyendo a las inyecciones. Esto universaliza su uso, transformando un tratamiento médico en una herramienta de estilo de vida para cualquiera con sobrepeso leve. Los promedios del índice de masa corporal global en los países de la Ocde caen un punto. Pero la sorpresa llega cuando la ciencia se enfoca en la epidemia de obesidad de las mascotas. Versiones de la píldora, como Ozem-Pup y WeeKitty, se vuelven disponibles para perros y gatos, redefiniendo el negocio de alimentos para mascotas. Lea también: Los 10 unicornios más valiosos del mundo en 2025: SpaceX, OpenAI y ByteDance lideran el ranking

La computadora que quebraría al Bitcóin

El “Día Q” llega antes de lo esperado: una computadora cuántica funcional demuestra que puede quebrar los estándares de seguridad digital más comunes de la actualidad. De la noche a la mañana, el cifrado que protege emails, transferencias bancarias y carteras de criptomonedas deja de ser seguro. El mercado reacciona con pánico y el Bitcóin colapsa. El miedo se contagia a las finanzas tradicionales, impulsando la demanda de activos tangibles como el oro, que se dispara hacia los US$10.000.

La IA exige un billón de dólares

La IA “basada en el feeling” llega a un punto caótico. Las empresas descubren que el costo oculto de la automatización es astronómico. Una serie de fallos algorítmicos provoca un “flash crash” en el mercado. Ante este “cisne negro”, surge la nueva profesión de “conserjes de IA” (codificadores humanos de élite) para rastrear y reconstruir sistemas defectuosos. El mundo invierte billones de dólares en reparar y asegurar códigos críticos, con gobiernos imponiendo controles obligatorios de “humano en el circuito”.

El fin del populismo en Estados Unidos

A pesar de una intensa guerra entre partidos, las elecciones de mitad de período de EE. UU. en 2026 transcurren sin problemas. El Partido Demócrata se queda con la Cámara de Representantes, mientras que el Senado permanece en manos republicanas. El comportamiento de los políticos genera tal indignación que los votantes independientes (el bloque más grande) impulsan una nueva comisión para redibujar imparcialmente los distritos para 2028. Además, la conciencia pública sobre la manipulación de los algoritmos de redes sociales que impulsan la polarización lleva a un cambio hacia voces más equilibradas. La fractura del Partido Republicano comienza, y el populismo en EE. UU. llega a su fin.