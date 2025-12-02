La IA siendo CEO de una gran empresa global y otros “cisnes negros” de la economía en 2026, según Saxo Bank

Cada año, por estos días, Saxo Bank, un banco de inversión danés, publica su lista de “predicciones indignantes” o “cisnes negros” que podrían sacudir a los mercados del mundo por el hecho de ser masivos e impredecibles. Algo así como la pandemia de Covid-19 en 2020, o la crisis financiera que estalló en 2008.
Para 2026, la compañía divulgó ocho escenarios o “cisnes negros” que generarían caos. Aunque algunos pueden parecer incluso humor, lo cierto es que la volatilidad del mercado enseña que nada es 100% descartable. El año que viene, por ejemplo, Saxo Bank habla de una hipotética valorización que lleve al yuan chino a reinar sobre el dólar, una Inteligencia Artificial (IA) que tome las riendas de una importante empresa, o un efecto Taylor Swift que impulse las tasas de natalidad y el crecimiento global.