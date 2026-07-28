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El técnico Alberto Suárez aseguró que Jhon Durán le reveló que sí tiró al piso a Lorenzo durante una discusión en el vestuario de la Selección

Las declaraciones del técnico vallecaucano se dieron en el podcast Un Break.

  • El técnico vallecaucano Alberto Suárez quien dirige a Envigado y sueña con regresarlo a la A, habló sobre el caso de Jhon Jáder Durán. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El técnico vallecaucano Alberto Suárez quien dirige a Envigado y sueña con regresarlo a la A, habló sobre el caso de Jhon Jáder Durán. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El técnico Alberto Suárez es reconocido en el país por su labor con equipos de la B, ya que ha logrado el ascenso de equipos como Jaguares, Cúcuta y acaba de ganar el torneo del primer semestre con Envigado, en busca de regresar a la A.

En la B también tiene paso por equipos como Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Lanceros de Boyacá, pero su trayectoria también cuenta con una amplia carrera en clubes de la A como el América, Cortuluá, Pereira y Envigado, y es precisamente en su paso por el club naranja que conoció y dirigió a Jhon Jáder Durán, antes de su paso al fútbol del exterior.

De ahí que Suárez tenga una relación tan cercana con el jugador al que vio crecer, pero a quien sigue considerando como un niño, pues Suárez siempre afirma que el delantero es una persona noble, con un gran talento y una capacidad innata para romper las redes rivales.

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En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales donde el entrenador vallecaucano, reconocido por su fuerte carácter y porque siempre dice las cosas sin filtro, decidió hablar del presunto episodio en el que Durán fue acusado de golpear a Néstor Lorenzo en la selección y por lo cual, aparentemente, nunca más fue llamado al equipo Tricolor.

“Yo le pregunté: ‘Venga, ¿es verdad eso que están diciendo?', y él me contó todo lo que pasó”.

“Me dijo: ‘Yo sí estaba discutiendo con un compañero y lo tenía agarrado por el cuello; alguien me agarró por la espalda y empecé a manotear, pero no sabía quién era, cuando cae al suelo, me giro y veo que es el profe”, comentó Suárez.

En su relato, el entrenador vallecaucano lanzó una reflexión en la que sostuvo que “Jhon Jáder no es una mala persona, no le ha hecho daño a nadie, él es un niño, un niño con mucho dinero, y lo que le duele al país es que es un niño rico, porque no es como otros que llegaban a su pueblo a dar bala, que los hay, pero como ahora están trabajando en la televisión son ídolos, y los siguen tratando como ídolos”.

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Suárez, quien siempre ha defendido a Durán, de quien afirma que es un jugador con mucho talento y personalidad, a quien no le cuesta ninguna camiseta que se pone y quien creció sabiendo que cuenta con un potencial que ha trabajado siempre, desde que era un niño, para seguir mejorando y perfeccionando.

Por ahora, Durán sigue con su carrera en el Benfica, donde Suárez espera que vuelva a ser protagonista con sus goles y que su desempeño le permita volver a ser tenido en cuenta en la Selección, porque Suárez afirma que es un jugador que tiene las condiciones para ser ese goleador que necesita la Tricolor.

Este es el recorrido de Jhon Jáder Durán en su carrera

Con solo 22 años, Jhon Jáder Durán ya ha pasado por varias ligas del mundo y se ha destacado en casi todos los equipos en los que ha estado por su capacidad goleadora.

Durán, quien se dio a conocer en Envigado, club en el que debutó en febrero de 2019, anotando su primer gol el 31 de agosto de ese año en el 3-3 contra Águilas Doradas, con tan solo 15 años y 11 meses, que lo convirtieron en el segundo jugador colombiano más joven en anotar un gol como profesional.

En 2020 fue incluido por The Guardian como uno de los 60 jugadores que eran promesa del fútbol mundial.

Lea también: Jhon Jáder Durán fue presentado en el Benfica, ¿última oportunidad en Europa?

Tras su paso por Envigado, Durán se marchó al Chicago Fire de Estados Unidos en enero de 2022, para luego pasar al Aston Villa en enero de 2023. Dos años más tarde se marchó al Al-Nassr de la Liga de Arabia, y en julio de ese mismo año llegó al Fenerbache de Turquía. En febrero de 2026 llegó a Rusia para jugar en el Zenit y acaba de llegar al Benfica para la temporada 2026-2027.

En selección Colombia, hizo parte del equipo sub-17 que disputó el Sudamericano en 2019, con el que marcó dos goles. Luego hizo parte de los microciclos de la sub-20.

Con la selección mayores debutó en 2022 con el equipo que disputó la eliminatoria al Mundial de Norteamérica y en la Copa América 2024, donde fue subcampeón.

Preguntas y respuestas

¿Es verdad que Jhon Jáder Durán golpeó al técnico Néstor Lorenzo?
¿En qué equipo juega Jhon Jáder Durán en la temporada 2026-2027?
Jhon Jáder Durán acaba de incorporarse como jugador del Benfica para disputar la temporada 2026-2027.
¿Cuál ha sido la trayectoria deportiva y los clubes de Jhon Jáder Durán?
El delantero inició su carrera en Envigado (Colombia) y posteriormente militó en el Chicago Fire (EE. UU.), Aston Villa (Inglaterra), Al-Nassr (Arabia Saudita), Fenerbahçe (Turquía), Zenit (Rusia) y actualmente en el Benfica (Portugal).
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