El técnico Alberto Suárez aseguró que Jhon Durán le reveló que sí tiró al piso a Lorenzo durante una discusión en el vestuario de la Selección

El técnico Alberto Suárez es reconocido en el país por su labor con equipos de la B, ya que ha logrado el ascenso de equipos como Jaguares, Cúcuta y acaba de ganar el torneo del primer semestre con Envigado, en busca de regresar a la A.

En la B también tiene paso por equipos como Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Lanceros de Boyacá, pero su trayectoria también cuenta con una amplia carrera en clubes de la A como el América, Cortuluá, Pereira y Envigado, y es precisamente en su paso por el club naranja que conoció y dirigió a Jhon Jáder Durán, antes de su paso al fútbol del exterior.

De ahí que Suárez tenga una relación tan cercana con el jugador al que vio crecer, pero a quien sigue considerando como un niño, pues Suárez siempre afirma que el delantero es una persona noble, con un gran talento y una capacidad innata para romper las redes rivales.

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En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales donde el entrenador vallecaucano, reconocido por su fuerte carácter y porque siempre dice las cosas sin filtro, decidió hablar del presunto episodio en el que Durán fue acusado de golpear a Néstor Lorenzo en la selección y por lo cual, aparentemente, nunca más fue llamado al equipo Tricolor.

“Yo le pregunté: ‘Venga, ¿es verdad eso que están diciendo?', y él me contó todo lo que pasó”.

“Me dijo: ‘Yo sí estaba discutiendo con un compañero y lo tenía agarrado por el cuello; alguien me agarró por la espalda y empecé a manotear, pero no sabía quién era, cuando cae al suelo, me giro y veo que es el profe”, comentó Suárez.

En su relato, el entrenador vallecaucano lanzó una reflexión en la que sostuvo que “Jhon Jáder no es una mala persona, no le ha hecho daño a nadie, él es un niño, un niño con mucho dinero, y lo que le duele al país es que es un niño rico, porque no es como otros que llegaban a su pueblo a dar bala, que los hay, pero como ahora están trabajando en la televisión son ídolos, y los siguen tratando como ídolos”.

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Suárez, quien siempre ha defendido a Durán, de quien afirma que es un jugador con mucho talento y personalidad, a quien no le cuesta ninguna camiseta que se pone y quien creció sabiendo que cuenta con un potencial que ha trabajado siempre, desde que era un niño, para seguir mejorando y perfeccionando.

Por ahora, Durán sigue con su carrera en el Benfica, donde Suárez espera que vuelva a ser protagonista con sus goles y que su desempeño le permita volver a ser tenido en cuenta en la Selección, porque Suárez afirma que es un jugador que tiene las condiciones para ser ese goleador que necesita la Tricolor.