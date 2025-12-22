Corte Constitucional evalúa sesiones extras para revisar emergencia económica: ¿la tumbará?

La declaratoria de emergencia económica, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió las alertas en la Corte Constitucional: incluso durante la vacancia judicial, el alto tribunal estaría analizando la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de la Sala Plena para estudiar una medida que distintos gremios han calificado como “abiertamente inconstitucional”.
La emergencia económica busca recaudar $16 billones y es interpretada como una salida urgente del Gobierno para obtener recursos tras el hundimiento de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento, que dejó desfinanciado el Presupuesto General de la Nación 2026.
En defensa de la medida, Ávila sostuvo que el escenario actual no tiene precedentes recientes. “En los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, afirmó el ministro, al advertir que esta situación profundizó el desbalance fiscal.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, la declaratoria de emergencia económica permitiría al Ejecutivo contar con herramientas excepcionales para atender las necesidades fiscales inmediatas, en un contexto marcado por la estrechez presupuestal y las crecientes presiones sobre las finanzas públicas.