Nuevo tijeretazo al Presupuesto de la Nación 2025: MinHacienda recortará $2,3 billones

El Ministerio de Hacienda confirmó que al cierre del año se aplicará un recorte adicional de al menos $2,3 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Este ajuste se suma al primer tijeretazo de $12 billones establecido en el Decreto de Aplazamiento, en un escenario en el que cerca del 92% del gasto público es inflexible. Puede leer: Tras caída de la segunda reforma tributaria, Petro amenaza con recortes a inversión, vías 4G y Metro de Bogotá Ese primer recorte fue anunciado por el entonces ministro de Hacienda, Diego Guevara, luego de que las comisiones económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado no aprobaron el monto del Presupuesto General 2025 presentado por el Ejecutivo, que ascendía a $523 billones. De ese total, esos $12 billones estaban condicionados a la aprobación de la primera Ley de Financiamiento, que finalmente fue hundida en el Congreso. Entérese: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos Sin embargo, según el Gobierno, la medida actual va más allá de los efectos derivados de la no aprobación de la Ley de Financiamiento de 2025 y constituye un “esfuerzo adicional de consolidación fiscal”, orientado a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y a fortalecer la disciplina en el manejo del gasto. “Dada la necesidad explícita de un ajuste estructural del gasto de mediano plazo, se han adelantado acciones interinstitucionales orientadas a la revisión de la eficiencia del gasto público. Estos ejercicios tienen como objetivo identificar espacios para realizar ajustes permanentes que mejoren la calidad del gasto, contribuyendo a una senda fiscal más sostenible”, indicó la cartera.

Déficit fiscal y deuda: ¿mejores resultados de lo previsto?

Por otro lado, el MinHacienda señaló que se ejecutaron medidas que permitirán cerrar el año con un déficit total de 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa 0,9 puntos porcentuales menos frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En paralelo, afirmó que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 57,3% del PIB, cerca del ancla fiscal y 4,1 puntos por debajo de lo inicialmente proyectado. Este comportamiento también implica una reducción frente a 2024, de 1,9 puntos porcentuales, explicada por la apreciación del tipo de cambio y por una estrategia activa de manejo de la deuda adelantada por el Ministerio. Vea también: “Petro quiere un decreto de emergencia económica que es inconstitucional”, Angélica Lozano

Ingresos tributarios

Aunque el Congreso no aprobó la nueva Ley de Financiamiento o reforma tributaria, el Gobierno estima que los ingresos tributarios aumentarán 0,3 puntos del PIB frente a 2024. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por los tributos externos (+0,3 pp), el IVA interno (+0,1 pp) y la recuperación del impuesto de renta de sectores distintos al petrolero (+0,2 pp). De acuerdo con el Ministerio, este desempeño refleja un mayor dinamismo de la economía, que ha permitido recuperar estos rubros pese a la ausencia de una reforma tributaria.

Estrategias de liquidez y manejo de la deuda pública

Para fortalecer su posición de liquidez, el Gobierno expresó que ha avanzado en estrategias para optimizar excedentes de distintas entidades públicas. En 2025 se esperarían traslados de recursos provenientes de utilidades, activos estratégicos y otros fondos nacionales, como parte de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. En materia de deuda, el Ministerio de Hacienda indicó que la estrategia aplicada durante el año permitió reducir el saldo nominal en cerca de $30 billones, lo que alivió las presiones de corto plazo y fortaleció la liquidez. Además, el gasto por intereses del Gobierno Nacional Central cayó 1,3 puntos del PIB frente a 2024, contribuyendo a la reducción del déficit total. Más noticias: Recaudo de impuestos en 2025 se quedaría corto frente a meta de la Dian, $8,3 billones menos de lo esperado: Carf

Déficit externo, exportaciones y reservas internacionales

Finalmente, el Ministerio indicó que el financiamiento del déficit externo y el nivel de reservas internacionales se mantienen cubiertos. En lo corrido de 2025, el déficit de cuenta corriente ha sido financiado en su totalidad por la Inversión Extranjera Directa bruta, que representó el 128,1% del déficit externo. Las reservas internacionales, por su parte, alcanzaron los US$ 66.141 millones.