Corte avala parcialmente emergencia económica de Petro por crisis climática

La Corte Constitucional avaló la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional a comienzos de 2026 para atender las graves afectaciones causadas por la temporada de lluvias.
Sin embargo, el alto tribunal impuso varias condiciones, restringió el alcance territorial de la medida y eliminó algunos temas que consideró ajenos a la crisis climática que motivó el estado de excepción.
La decisión se adoptó en Sala Plena con una votación de ocho magistrados a favor y uno en contra. De esta manera, la Corte declaró exequible, de forma condicionada, el Decreto 150 de 2026, expedido por el Ejecutivo en febrero para enfrentar los daños ocasionados por las precipitaciones en varias regiones del país.
Aunque la emergencia recibió el visto bueno de la Corte, la medida solo podrá aplicarse en los 181 municipios previamente identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectados por el fenómeno climático.
La Sala Plena agregó que el Gobierno únicamente podrá extender las facultades extraordinarias a otros territorios si logra demostrar de manera concreta y precisa que también sufrieron afectaciones derivadas de la misma emergencia.
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