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Gobierno Petro no logró la meta de recaudo por impuesto al patrimonio en la emergencia

La meta de recaudo del Gobierno nacional sufrió un duro revés. Pese a que el Ejecutivo proyectaba captar cerca de $8 billones bajo el marco de la emergencia económica, la realidad de la primera cuota fue otra, solo se recaudaron $2,4 billones.

  • Hoy se cumple el plazo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a $10.474 millones. El cobro no aplica para universidades, entidades sin ánimo de lucro ni compañías en liquidación. FOTO: Colprensa.
    Hoy se cumple el plazo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a $10.474 millones. El cobro no aplica para universidades, entidades sin ánimo de lucro ni compañías en liquidación. FOTO: Colprensa.
Diario La República
hace 1 hora
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Este lunes 4 de mayo vence el plazo para que las empresas con un patrimonio superior a $10.474 millones cancelen la segunda cuota del impuesto al patrimonio. De esta obligación quedan exentas las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial (como las universidades) y las sociedades en proceso de liquidación.

Pese a la decisión de la Corte Constitucional de la semana pasada, el Gobierno Nacional está lejos de alcanzar el recaudo previsto de $8 billones para atender la emergencia económica ocasionada por la ola invernal en ocho departamentos.

Ante esto, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, aseguró que, a pesar del pago de la primera cuota, no se ha alcanzado la meta establecida. “Lo que es claro es que calcularon mal el recaudo de la primera cuota, que fue de $2,4 billones; ahora, con la suspensión provisional, tendrán menos”.

Puede leer: Primera cuota de impuesto al patrimonio dejaría desfase de $1,72 billones, ¿Gobierno infló la meta?

La primera cuota del impuesto al patrimonio

En ese sentido, señaló que, frente a los $4 billones que buscaba recaudar el Gobierno, ahora se abre un hueco adicional por la suspensión parcial de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación.

“Esa primera cuota, que debería representar 50% y que se pagó en abril, era de $4,15 billones, pero lograron $2,4 billones, teniendo así un desfase de alrededor de $1,72 billones”, aseguró Junco.

Dentro de las actividades que más aportaron a este recaudo, que se pagó la primera semana de abril, estuvieron las financieras, inmobiliarias y de seguros, con $1,1 billones; posteriormente se ubicaron el comercio al por mayor y al por menor, el transporte y almacenamiento, y las actividades de alojamiento y servicios de comida, con un aporte de $368.612 millones; y, en tercer lugar, el sector manufacturero, que contribuyó con cerca de $237.892 millones.

Sin embargo, teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para hoy para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, como universidades, así como para las empresas en liquidación, queda en el centro del debate cuánto aportan realmente estos actores al total del recaudo.

En la primera cuota, el sector de administración pública y defensa, educación, salud y asistencia social aportó $20.706 millones; este fue el segundo sector que menos contribuyó, solo por encima del grupo no clasificado, que sumó alrededor de $5.171 millones.

InfogrÃ¡fico
Gobierno Petro no logró la meta de recaudo por impuesto al patrimonio en la emergencia

Siga leyendo: Dian devolverá menos del 4% de los impuestos recaudados en la emergencia económica: así será el proceso

Exclusión de empresas del pago del impuesto al petrimonio

Por lo tanto, aunque la Corte decidió excluir a las IES y a las empresas en liquidación, estos segmentos no representan una participación significativa dentro del recaudo total del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno.

Sin embargo, esto deja una preocupación mayor, ya que, al no alcanzarse la meta de recaudo, el Gobierno podría optar por nuevas medidas para compensar este déficit. Junco afirmó que una de las opciones sería “seguir endeudándose”, es decir, continuar con la emisión de bonos TES y recurrir a recursos de caja y fondos especiales.

En esa línea, señaló que “van a utilizar esa caja y los fondos especiales, sobre los cuales no ha habido suficiente lupa, para atender estos gastos de emergencia”.

Asimismo, advirtió que “en teoría podrían intentar compensar esa pérdida elevando otros impuestos o creando nuevas cargas, pero para hacerlo tendrían que acudir a los canales ordinarios, como proyectos de ley ante el Congreso”.

Con ello, el Gobierno aún tiene que recaudar cerca de $5,6 billones en la segunda cuota del impuesto, una cifra que luce lejana si se tiene en cuenta que en la primera cuota solo se lograron $2,4 billones de los $4 billones previstos inicialmente.

Además: Dian reacciona a fallo que tumbó IVA a licores y apuestas; estudia qué cambios aplicar y cómo devolver la plata

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