Gobierno Petro no logró la meta de recaudo por impuesto al patrimonio en la emergencia

Este lunes 4 de mayo vence el plazo para que las empresas con un patrimonio superior a $10.474 millones cancelen la segunda cuota del impuesto al patrimonio. De esta obligación quedan exentas las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial (como las universidades) y las sociedades en proceso de liquidación.
Pese a la decisión de la Corte Constitucional de la semana pasada, el Gobierno Nacional está lejos de alcanzar el recaudo previsto de $8 billones para atender la emergencia económica ocasionada por la ola invernal en ocho departamentos.
Ante esto, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, aseguró que, a pesar del pago de la primera cuota, no se ha alcanzado la meta establecida. “Lo que es claro es que calcularon mal el recaudo de la primera cuota, que fue de $2,4 billones; ahora, con la suspensión provisional, tendrán menos”.