Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto

El presidente, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles 12 de agosto la declaratoria de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el pasado lunes.

“He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis”, sijo el presidente.

En su intervención, entregó cifras oficiales de fallecidos, heridos y desaparecidos. Según De la Espriella, hasta este miércoles 12 de agosto hay registro de 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, una cifra que subió en las últimas horas.

El mandatario señaló que la medida estará enfocada tanto en la atención inmediata de los damnificados como en acciones para impulsar la reactivación económica de las zonas afectadas. “La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica”, afirmó el presidente.

Entre las acciones que contempla el Gobierno están alivios tributarios y financieros, subsidios de arrendamiento y programas de apoyo dirigidos a empresarios y microempresarios que resultaron afectados por el terremoto.

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El presidente De la Espriella advirtió que el terremoto golpeó al país en un momento particularmente complejo para las finanzas públicas. Según el mandatario, Colombia enfrenta “la crisis fiscal más compleja de toda su historia”, marcada por un elevado nivel de endeudamiento, restricciones de liquidez y un Presupuesto General de la Nación desfinanciado.

Ante este escenario, el Gobierno prepara un paquete de alivios temporales para los hogares y sectores productivos afectados por la emergencia. Entre las medidas se contemplan apoyos para el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y ayudas económicas para quienes resultaron afectados por el desastre.