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Cementos Argos superó el $1 billón en ingresos en el segundo trimestre del 2026

Cementos Argos fortalece su operación en Estados Unidos con Argos Materials, tras estructurar su equipo directivo y completar su tercer embarque de prueba a Tampa.

  • Cementos Argos alcanzó ingresos consolidados por $1,3 billones de pesos durante el segundo trimestre del año. FOTO: Cortesía.
    Cementos Argos alcanzó ingresos consolidados por $1,3 billones de pesos durante el segundo trimestre del año. FOTO: Cortesía.
Diario La República
hace 7 horas
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Cementos Argos reportó ingresos consolidados por $1,3 billones durante el segundo trimestre de 2026, cifra que representa un crecimiento de 2,4% frente al mismo periodo del año anterior. Con este resultado, la compañía acumuló $2,53 billones en ingresos durante el primer semestre.

En el trimestre, la cementera registró un Ebitda ajustado de $280.000 millones, con una disminución de 5% interanual. Por su parte, la utilidad neta ajustada alcanzó $154.000 millones entre abril y junio.

Con respecto a sus cifras de producción, los despachos consolidados durante el trimestre alcanzaron 2,3 millones de toneladas de cemento, mientras que, en concreto, Cementos Argos reportó 637.000 metros cúbicos de material despachado.

Puede leer: “Colombia va a empezar a vivir un nuevo aire”: presidente Grupo Argos

InfogrÃ¡fico
Cementos Argos superó el $1 billón en ingresos en el segundo trimestre del 2026

Entre sus diferentes mercados de operación, Colombia cerró con los resultados más prominentes, donde el volumen de cemento creció 5,5%, llegando a cerca de 1,3 millones de toneladas, e impulsando ingresos por $720.000 millones.

Por otro lado, en su mercado en Centroamérica, los volúmenes de cemento aumentaron 20,8%, alcanzando 483.000 toneladas, y reportando ingresos por US$71 millones, aunque el Ebitda de Cementos Argos en este mercado cayó 18,8 % interanual, totalizando US$14 millones, según la compañía, debido a paradas programadas de mantenimiento en Honduras.

Mientras que el mercado de la región Caribe registró ingresos por US$74 millones y un Ebitda de US$16 millones, su plataforma en Estados Unidos, Argos Materials, estructuró su equipo directivo y completó de forma exitosa su tercer embarque de prueba a Tampa, ratificando la confiabilidad logística para abastecer el mercado estadounidense.

Siga leyendo: Cementos Argos planea separar sus operaciones de EE.UU. y Latinoamérica

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