María Rocío Cortés sería la nueva superintendente de Industria y Comercio, ¿por qué hay polémica?

La posible llegada de María Rocío Cortés Vargas a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió nuevamente la discusión sobre el perfil profesional y técnico de quien debe estar al frente de esta entidad.
El debate no es nuevo. Ya se había presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando Cielo Rusinque llegó al cargo con una trayectoria como abogada constitucionalista.
Ahora, la eventual designación de Cortés vuelve a poner bajo la lupa la formación y experiencia que debería tener la máxima autoridad de una entidad encargada de asuntos relacionados con la industria, el comercio y la regulación de los mercados.