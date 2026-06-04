Cuatro empresas antioqueñas destacan entre las 10 mejores de Colombia para trabajar

Bancolombia se consolidó como la empresa con mayor capacidad para atraer y retener talento en Colombia, según los resultados de la edición número 17 de Merco Talento, el monitor que evalúa la reputación de las compañías como empleadoras.
La entidad financiera obtuvo la máxima calificación del ranking con 10.000 puntos, seguida por Ecopetrol, con 9.657 puntos. Completan los primeros lugares Alpina, Bavaria, EPM, Sura, Mercado Libre, Davivienda, Grupo Argos y Nestlé.
De acuerdo con el estudio, estas organizaciones son consideradas las mejores para trabajar en Colombia gracias a su capacidad para atraer profesionales, generar compromiso entre sus empleados y construir una reputación corporativa sólida.