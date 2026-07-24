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¡El Rey es eterno! LeBron James firmó con los Philadelphia 76ers a sus 41 años y jugará dos años más en la NBA

LeBron James anunció este viernes 24 de julio su futuro en la NBA. El Rey del baloncesto sorprendió al elegir a los Sixers como su próximo equipo después de coquetear con Warriors o una vuelta a los CAVS. ¿Podrá ganar el anillo en Philly?

  • Con 41 años de edad, LeBron James escribirá un capítulo más de su carrera con los Sixers. FOTO: Instagram KingJames
    Con 41 años de edad, LeBron James escribirá un capítulo más de su carrera con los Sixers. FOTO: Instagram KingJames
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, anunció este viernes que abrirá una nueva etapa de su legendaria carrera en los Philadelphia 76ers, donde pugnará por su quinto anillo de campeón junto a estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown.

El alero, de 41 años, se comprometió por dos temporadas con los Sixers, acabando con las especulaciones sobre su futuro que se desataron a finales de junio cuando confirmó su marcha de Los Angeles Lakers.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón”, dijo LeBron en su cuenta de X.

“Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia”, explicó. “Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”.

LeBron, que la pasada temporada tuvo un salario de 52 millones de dólares en Los Ángeles, firmará con los Sixers por dos años y 8 millones de dólares, con una opción de jugador, detalló su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Los Sixers serán el cuarto equipo de King James en la NBA, después de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y los Lakers.

Philadelphia es ahora candidato a un título que no alcanza desde 1983. Tampoco ha jugado unas Finales desde 2001.

El año pasado devolvió el optimismo a su afición con un plantel que, liderado por el joven escolta Tyrese Maxey, dio la gran sorpresa al eliminar en primera ronda a los Boston Celtics.

Posteriormente, fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Este por los New York Knicks, después campeones, en una serie en la que Joel Embiid volvió a sufrir problemas físicos.

Los Sixers, hasta ahora dependientes de la salud de Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) en 2023, entraron en el radar de King James al hacerse a principios de mes con Jaylen Brown, figura durante una década de los Celtics y MVP de las Finales de 2024.

Además de los Sixers, LeBron también consideró regresar a los Cavaliers y al Heat o unirse a su amigo Stephen Curry en Golden State Warriors.

“Sigo amando de verdad este juego, y todavía tengo más que ofrecer”, afirmó. “Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar”.

La NBA en vilo

Dueño de innumerables récords en la NBA, LeBron había mantenido paralizada a la liga desde que confirmó su intención de posponer una vez más su retiro y agrandar su récord de temporadas jugadas a 24.

Su uniforme, eso sí, ya no iba a ser oro y púrpura de los Lakers, franquicia a la que comandó desde 2018 y con la que logró el título en 2020, el cuarto de su carrera.

En este último mes se constató que sigue siendo una figura de la máxima influencia en el básquet norteamericano.

Con media liga intentando seducirlo, no sólo se frenaron la mayoría de actividades del mercado de fichajes sino también la propia planificación de la NBA para la próxima campaña.

“Me gustaría que ya hiciera su anuncio, así podemos terminar el calendario”, dijo la semana pasada el comisionado de la liga, Adam Silver. “Los equipos nos llaman, las televisoras nos llaman y todos quieren cerrar el calendario”.

La despedida de los Lakers

En los Sixers, LeBron busca un entorno competitivo con el que pelear de nuevo por el campeonato.

Con los Lakers no volvió a alcanzar las Finales desde el triunfo en 2020, la temporada marcada por la pandemia de coronavirus.

En los pasados playoffs, con Luka Doncic lesionado, el equipo angelino fue barrido 4-0 por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste.

LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs.

Los Lakers, sin embargo, apostaron por reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven, y LeBron se decidió a dejar Los Ángeles, donde la pasada temporada hizo también historia por compartir equipo con su hijo Bronny James.

Fue campeón en todo lado, ¿podrá en Philly?

Si algo caracteriza a LeBron James es el éxito, tanto individual como colectivo. LeBron ha disputado 10 finales de la NBA, siendo campeón en cuatro ocasioens: una con Los Angeles Lakers (2020), una con Cleveland Cavaliers (2016) y dos con Miami Heat (2012 y 2013). El histórico alero fue campeón en sus 3 equipos anteriores, ahora va por un nuevo título con Philadelphia que desde los nombres y el proyecto, es un serio contendiente al anillo.

Lea también: Ola de grandes fichajes en la NBA: Jaylen Brown a Philadelphia y otros movimientos en el mundo del baloncesto

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¿Cuánto durará el contrato de LeBron James con los Philadelphia 76ers?
Según la información de la noticia, LeBron firmó un contrato por dos temporadas con opción de jugador para el segundo año. Su agente, Rich Paul, indicó que el acuerdo es por 8 millones de dólares.
¿Con qué jugadores compartirá equipo LeBron James en Philadelphia?
LeBron tendrá como principales compañeros a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey. La noticia destaca que la llegada de Brown y el talento de Embiid fueron factores importantes para que los Sixers se convirtieran en un destino atractivo.
¿Cuántos campeonatos de la NBA ha ganado LeBron James?
LeBron James ha conquistado cuatro títulos de la NBA. Fue campeón dos veces con Miami Heat (2012 y 2013), una con Cleveland Cavaliers (2016) y una con Los Angeles Lakers (2020). En Philadelphia buscará el quinto anillo de su carrera.
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