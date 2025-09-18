¡Otra disputa legal! Frisby España anuncia demanda contra KFC por presuntas prácticas anticompetitivas en la UE

En medio del litigio que mantiene la marca española con la empresa colombiana Frisby, ahora la cadena Frisby España ha decidido emprender otra disputa legal con una gigante del pollo frito a nivel internacional. Esta vez, el pleito sería con la cadena estadounidense KFC, a la que la compañía española le hizo un señalamiento a través de sus redes sociales acusándola de quererla frenar en territorio europeo. Lea también: Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby “Hemos notificado a KFC España por intento de prácticas anticompetitivas para restringir nuestro acceso al mercado UE (Unión Europea)”, escribió Frisby España en su cuenta de X. La compañía española confirmó que pese a las acciones de la empresa estadounidense, insistirá en su expansión por Europa y que este proceso sigue en firme.

A través de un comunicado, la compañía española dice que Yum! Brands Inc., empresa que tiene los derechos de la marca y el logotipo de KFC en España, habría autorizado a Inversiones INT Colombia S.A.S, operadora de los derechos de KFC en Colombia, para que utilice los colores, logotipo y membrete oficial en un proceso de nulidad de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Para Frisby España, la acción de las dos operadoras de KFC están motivadas en un “interés económico directo en limitar la entrada de nuevos operadores en el mercado español”. Este pleito legal se suma a la disputa que Frisby España mantiene con la empresa colombiana nacida en 1977 en Pereira, Frisby, pues a finales del 2024 la compañía española solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cancelar el registro de marca de la empresa pereirana por presuntamente no tener un uso comercial en los últimos cinco años. Un fallo publicado en mayo de 2025 en una parte, a favor de la empresa española, le dio pie a Frisby España SL a empezar un plan para abrir locales y franquicias en diferentes ciudades europeas. Por otro lado, la compañía colombiana ha demandado por lo que considera un uso indebido de su marca, identidad gráfica e imagen y ha buscado garantizar la protección de sus activos intangibles en el exterior y evitar la apropiación indebida de su identidad corporativa.

Como respuesta a esa demanda, la empresa española ha acusado a Frisby de liderar una estrategia de desprestigio, difamación y competencia desleal. Al mismo tiempo se ha visto obligada a suspender de forma temporal el programa de franquicias y a hacer algunas modificaciones a la identidad visual En medio de ese proceso legal entre Frisby Colombia y la homónima española, una de las primera cadenas que salió a apoyar a la empresa nacida en Pereira fue KFC, quien a través de las redes sociales mostró su respaldo. “Con lo original no se juega, estamos con ustedes”, fue el mensaje que en su momento publicó la cadena estadounidense iniciando una campaña de ‘Apollo’ a su competidora en pollos fritos.