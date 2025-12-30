Estas fueron las novelas más vistas de la televisión colombiana en 2025

Las telenovelas siguen siendo uno de los formatos más fuertes de la televisión en Colombia, así lo confirma el más reciente estudio de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, que identificó las producciones más vistas en el país entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año. El análisis se basa en información recolectada en más de 300.000 hogares de todas las regiones. El informe marca un punto de inflexión en la medición de audiencias. Gracias al uso de la tecnología RPD (Return Path Data), el estudio amplió su cobertura a más de 700 municipios, frente a los 22 que alcanzaban los sistemas tradicionales.

Este cambio permite observar con mayor precisión los hábitos de consumo televisivo y ofrece una lectura más representativa de las preferencias del público colombiano, insumo clave para canales, productores y anunciantes. Le recomendamos leer: La lista Generación 2025: los libros entrañables que dejó el año En el primer lugar del ranking aparece Escupiré sobre sus tumbas, emitida por Canal Caracol. La producción alcanzó un rating de 7,22 % y 3.122.415 espectadores, consolidándose como la novela más vista del año. La historia, centrada en la investigación de Brian O’Connor sobre el aparente suicidio de su hermano, concluyó en el mes de febrero.

El segundo lugar lo ocupó Nuevo Rico, Nuevo Pobre, también de Caracol, con un rating de 6,87 % y 2.973.753 espectadores. Se trata del remake de una de las historias más recordadas de la televisión colombiana, basada en el intercambio accidental de dos bebés al nacer. Puede leer: Vuelve Yo soy Betty la Fea: la segunda temporada ya tiene fecha de estreno El ranking continúa con producciones de Canal RCN. Yo soy Betty, la fea ocupó el tercer lugar con 2.549.935 espectadores, seguida por Darío Gómez, que registró 2.489.979 televidentes. En el quinto puesto aparece La venganza de Analía, de Caracol, con 2.348.638 espectadores, confirmando la vigencia de las historias de corte político y de suspenso.

El top 10 lo completan títulos que evidencian la diversidad de la oferta televisiva. En el sexto lugar se ubicó A Corazón Abierto (RCN), con un rating de 4,01 % y 1.734.639 espectadores. Le siguió La Influencer, retransmitida por Caracol tras su estreno en Netflix en 2023, con 1.677.699 televidentes. La Rosa de Guadalupe ocupó el octavo lugar con 1.626.427 espectadores, mientras que la repetición de Loquito por ti cerró el listado con 1.459.379 televidentes.

Bloque de preguntas y respuestas