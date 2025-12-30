Estas fueron las novelas más vistas de la televisión colombiana en 2025

Las telenovelas siguen siendo uno de los formatos más fuertes de la televisión en Colombia, así lo confirma el más reciente estudio de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, que identificó las producciones más vistas en el país entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de este año. El análisis se basa en información recolectada en más de 300.000 hogares de todas las regiones.
El informe marca un punto de inflexión en la medición de audiencias. Gracias al uso de la tecnología RPD (Return Path Data), el estudio amplió su cobertura a más de 700 municipios, frente a los 22 que alcanzaban los sistemas tradicionales.