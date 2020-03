Empresario, estas son diez claves para que se mantenga a flote

Durante la crisis que vive el país y el mundo por cuenta de la emergencia sanitaria, lo que va a marcar la diferencia para que las empresas sobrevivan es la liquidez. Hay que anticiparse al futuro teniendo en cuenta que habrá que seguir haciendo los pagos normales a los que está sujeta la compañía. La recomendación es realizar una planeación pensando en dos o tres meses hacia adelante y sobre todo tener claro que no se darán ni las ventas ni los recaudos de cartera, que estaban en el presupuesto inicial. Recuerde que este no es un año para buscar la rentabilidad, sino más bien para sostenerse en el tiempo. Las organizaciones deberían dedicarse a definir cuáles son los pagos prioritarios y tener la provisión de liquidez para ejecutarlos. Al final tendremos una economía aporreada, con inflación, mayores costos en importaciones. El plan se debe revisar a diario.

Esta coyuntura tiene factores que cambian todos los días así que hay que hacer un análisis diario. Por eso tenga en cuenta que día tras día hay que revisar la tesorería, porque los escenarios están cambiando muy rápido y debe tener la claridad de con qué recursos cuenta su compañía. Es usual que las personas no sepan hacer un cálculo de tesorería, pero esta es la recomendación a seguir: coja lápiz y papel y calcule cuánta plata va a entrar, cuánto vale la nómina, cuánto son los impuestos, a cuánto asciende la seguridad social, el costo de los proveedores prioritarios. Procure hacer ese ejercicio a mano y todos los días. No plantee solo una posibilidad, planee sobre el peor de los casos, “el de mayor estrés”. Ojalá estos caminos los lleve más allá de los tres meses, a los seis meses y al año, y pregúntese, ¿qué horizonte ve?

Evalúe una reducción en sus márgenes e, incluso, si requiere liquidez y tiene inventarios piense venderlos, aunque sea a pérdida. Revise el plan de compras de sus inventarios, no nos podemos llenar de materias primas o productos terminados.

De acuerdo con la disponibilidad de caja se debe ayudar a cada uno de estos actores para que las empresas salgan adelante. Como sociedad debemos procurar que TODOS lleguemos a un estado de bienestar. Vale la pena retomar la frase de Paulo Freire: “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad”. Para lograr la supervivencia hay que estar muy de cerca a la caja. Cada empresa es particular, pero revise si cuenta con estrategias para generar liquidez. Debe tener en cuenta que los demás actores de la economía también deben tenerla para retomar la senda del consumo y la sobrevivencia del dinamismo nacional una vez acabe la parálisis.

Jorge Andres Mesa, consultor líder de Mesa Familiar, asegura que hoy más que nunca las empresas deben olvidarse en sus gobiernos corporativos de las peleas que son círculos viciosos, o las pujas de poder. Hay que reafirmar lazos de liderazgo, se necesita crear espacios de comunicación fluida de las áreas y procurar tener reuniones por lo menos 2 a 3 veces por semana con todo el equipo directivo. Este momento es clave para tomar decisiones unidos; el mundo está en incertidumbre, al no saber cuánto pueda demorar la parálisis económica, para evitar la propagación de la covid-19. Tenga en cuenta que las acciones que se ejecuten hoy impactarán el mediano y largo plazo de la empresa, por eso se hace muy importante la velocidad en la toma de decisiones, pero teniendo en cuenta los impactos en proveedores, clientes y empleados y todo el círculo cercano de la compañía.

Hay organizaciones que han negociado una reducción del salario temporalmente, no descarte la opción de dar o adelantar vacaciones. Piense en disminuir los riesgos laborales en esta temporada.

Si hay algo claro es que los empleados son el motor de la sociedad y como tal deben estar siempre en primer lugar, antes de cualquier decisión que se vaya a tomar internamente con la mira puesta en la supervivencia. Esto implica obligatoriamente pensar en la forma en cómo se le va a pagar a las personas, si no se tienen los recursos para hacerlo, escenario en el cual sería conveniente tomar dinero prestado de la banca. En días pasados esta puso a disposición del mercado diferentes alternativas, por ejemplo, Bancolombia abrió una línea por 500.000 millones de pesos para financiar la nómina, al igual que Grupo Aval anunció un billón de pesos para préstamos.

Lo más urgente para conservar la liquidez es hacer reuniones con cada uno de los bancos, pidiendo prórrogas de capital e intereses, de acuerdo a la necesidad de la caja. Recuerde que la Superintendencia Financiera dio la opción además de renegociar las condiciones iniciales pactadas en tiempo, tasa y cambios en el día de pago, entre otros. Según la proyección de los recursos disponible, tome parte de los cupos actuales para tener la gasolina necesaria para reaccionar ante la incertidumbre que tenemos. Revise la no repartición de dividendos en su búsqueda de liquidez. En momentos de asambleas invoque a la solidaridad de sus accionistas para no realizar este abono en caso de ser necesario el recurso para hacer inyecciones de capital a la empresa. Revise los riesgos de corto y mediano plazo para tomar decisiones.

Tenga en cuenta qué es y qué no es prioridad; acorte gastos a sus mínimas expresiones. Dé mayor relevancia a los pagos de proveedores clave o los no estratégicos pero débiles. Negocie lo necesario para tener plazos. Revise sus inversiones y sus riesgos en corto y mediano plazo. Revise la publicidad y úsela solo donde esté generando ventas. Es muy importante no parar los canales de comercio electrónico. ¿Proyectos nuevos en 2020? Recuerde que es muy importante elegir, revise lo que tenía previsto y pospóngalo hasta nuevo aviso, en la medida que vaya pasando la crisis váyalos evaluando. Ningún gasto adicional está aprobado sin la revisión de los miembros de la gerencia, esto incluye nuevas contrataciones, software, renovaciones... Pida pero también dé: sea flexible con sus clientes para que haya una sana circulación de efectivo.