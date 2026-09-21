El negocio y el amor: emprender con pareja y amigos

En Medellín, el emprendimiento ocupa un lugar importante en la dinámica empresarial. La ciudad ocupó el segundo lugar en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025, un reconocimiento que refleja su avance en la creación, crecimiento sostenido y consolidación de nuevos negocios. Detrás de esas cifras también hay vínculos que decidieron convertir el amor y la amistad en proyectos compartidos.
Estas son tres historias de parejas y amigos que encontraron en el trabajo una nueva manera de construir juntos.