MinComercio crea nuevo régimen para ensamblar carros eléctricos en Colombia

A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Gobierno expidió el Decreto 0595 de 2026, con el que establece disposiciones arancelarias, aduaneras e industriales para la producción, importación y el ensamble de vehículos híbridos y eléctricos.
Esta norma constituiría la nueva apuesta del Ejecutivo por crear una industria nacional de ensamble de estas unidades.
Para ello, el decreto crea el Régimen de Transformación y Ensamble RTE-E para vehículos híbridos eléctricos enchufables, Phev; vehículos híbridos de autonomía extendida, E-REV; vehículos eléctricos de batería, BEV; y vehículos híbridos completos, Fhev.
También adiciona la nueva partida arancelaria 98.3 en aduanas y fija las condiciones para la importación de materiales bajo las modalidades CKD y SKD.
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