Tesla instala en Medellín la primera estación de sus “supercargadores” en Colombia ¿Dónde estará?

La marca de automóviles eléctricos Tesla y el Centro Comercial Unicentro anunciaron la instalación del primer centro de “supercargadores” para estos vehículos en todo el país.



El espacio, denominado "Tesla Supercharger" estará ubicado en el parqueadero de Unicentro Medellín, en el barrio Laureles. Este contará con ocho cargadores exclusivos para Tesla que permiten cargas "ultrarrápidas", lo que para las marcas es una forma de incrementar la infraestructura de movilidad eléctrica en Colombia.





Según explicaron, estos "supercargadores" permitirán que en apenas 50 minutos los vehículos eléctricos puedan alcanzar un 90% de la carga de su batería, lo que les puede brindar una autonomía de cerca de 400 kilómetros.



Por ser un punto exclusivo de carga rápida, el uso de este espacio tendrá un cobro. Según especificó Tesla en sus redes sociales, pasar de 10% de batería al 100% tendría un valor cercano a los $50.000 que deberán cancelarse en la aplicación de Tesla. Le puede interesar: SIC ordenó a Tesla ajustar información sobre entregas y condiciones de venta en Colombia





Desde Unicentro explicaron que el espacio estará debidamente señalado y con las garantías para la óptima prestación del servicio. Unicentro calificó la llegada de estos "supercargadores a la ciudad" como un compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el futuro de la ciudad.





Estos son los primeros ocho “súpercargadores” de Tesla que hay en el país, de un total de 60.000 que ya están funcionando en todo el mundo. Se espera que a futuro sigan implementándose más de estos espacios.



Con cerca de 8.000 vehículos de este tipo rodando, solo en Antioquia, las matrículas de vehículos eléctricos han registrado aumentos superiores al 200% en periodos recientes, lo que demuestra que cada vez más ciudadanos están optando por esta tecnología. La región se ha consolidado como una de las líderes nacionales en movilidad sostenible, impulsada por beneficios como la exención del pico y placa, menores costos de operación, una reducción en impuestos vehiculares y una creciente oferta de modelos en el mercado. Lea también: Carros eléctricos se pelean por enchufe: hay 174 en las vías por cada electrolinera en Colombia Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la infraestructura de recarga. Aunque Medellín cuenta con una de las mayores tasas de vehículos eléctricos por habitante en Colombia, el número de estaciones de carga no ha crecido al mismo ritmo. Usuarios y expertos han advertido sobre puntos de carga insuficientes, estaciones fuera de servicio y dificultades para instalar cargadores en unidades residenciales antiguas, lo que genera preocupación sobre la capacidad de la ciudad para responder al crecimiento de la demanda. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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