Entre Panes 2026 reunirá en Medellín a la industria gastronómica y proveedores del food service

Medellín será escenario de una nueva cita de negocios para la industria gastronómica colombiana. Entre Panes 2026, convención de negocios y feria B2B especializada en food service, realizará su segunda edición los próximos 16 y 17 de septiembre en Plaza Mayor. El encuentro busca conectar a empresarios, emprendedores, profesionales, marcas y proveedores de la industria para generar oportunidades de conocimiento, networking y negocios, en un momento de expansión para el sector gastronómico de la capital antioqueña.

De acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (Site), elaborados a partir de registros de la Cámara de Comercio, Medellín pasó de contar con 1.976 establecimientos gastronómicos en 2015 a 12.012 establecimientos activos en 2026. Esto representa un crecimiento superior al 500% en 11 años y configura un mercado cada vez más amplio para restaurantes, cadenas, franquicias y nuevos conceptos gastronómicos. La segunda edición de Entre Panes llega con el propósito de consolidar a Medellín como una plaza estratégica para el desarrollo de negocios relacionados con la gastronomía. “La apuesta de Entre Panes es convertirse en un punto de encuentro para el ecosistema gastronómico de Colombia y Latinoamérica, facilitando conexiones entre empresarios, marcas y proveedores que puedan traducirse en nuevas oportunidades de negocio y en el fortalecimiento de la cadena de valor del sector”, afirmó Carolina Urrego, organizadora de Entre Panes. La feria estará enfocada en los diferentes actores que hacen parte del food service, desde establecimientos gastronómicos hasta empresas proveedoras de insumos, equipos, tecnología y servicios.

Hamburguesas y comida entre panes ganan espacio en el consumo

La categoría que da nombre al evento, integrada por productos como hamburguesas, sándwiches y perros calientes, también muestra una participación relevante dentro de los hábitos de consumo de los colombianos.

Según cifras de ConsumerTrack Raddar, entre enero y junio de 2026 la hamburguesa concentró el 10,3% del gasto total en comidas fuera del hogar y fue el plato más pedido tanto en restaurantes como en domicilios. En restaurantes, las hamburguesas representaron el 18,4% de los pedidos, mientras que en domicilios alcanzaron el 22,9%. La participación es todavía más amplia cuando se observa la categoría Entre Panes en los domicilios: allí representó el 26,2% de los platos pedidos, frente al 11,6% en centros comerciales. “Entre Panes conecta directamente con esta dinámica: es un espacio para que el sector entienda hacia dónde se mueven las tendencias y encuentre herramientas y aliados para responder a los cambios del mercado”, explicó Ricardo Correa, organizador de Entre Panes. La programación de Entre Panes 2026 estará dividida en tres escenarios: Inspira, Aprende y Conecta. La agenda abordará temas relacionados con liderazgo, marketing gastronómico, innovación, rentabilidad, transformación digital y eficiencia en cocinas profesionales. El escenario Inspira tendrá la participación de 20 speakers nacionales e internacionales. Entre los invitados estará, por primera vez en la historia del evento, un conferencista internacional: el argentino Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store y reconocido en el ranking mundial Burger Dudes por su trayectoria en el desarrollo de hamburgueserías y su expansión hacia Miami y Barcelona.

La programación también contará con referentes de la industria gastronómica y empresarial colombiana como Patricia Bueno, fundadora de Al Agua Patos; Juan Diego Vanegas, chef y presentador de televisión; Wilson Arango, fundador de Grupo Belisario; Oswaldo Natera, fundador de Pigasus; David Penagos, fundador de Fire House, y Héctor Orozco, exdirector de Arcos Dorados Colombia, operador de McDonald’s en el país.

Más de 5.000 metros cuadrados de muestra comercial

Además de las conferencias y espacios de conocimiento, Entre Panes 2026 tendrá una muestra comercial con 120 proveedores especializados en insumos, equipos, tecnología y servicios para el food service. La exhibición estará distribuida en dos pabellones de Plaza Mayor y ocupará más de 5.000 metros cuadrados. De esta manera, el evento combinará contenidos académicos y de inspiración con espacios destinados a generar contactos comerciales entre establecimientos gastronómicos y empresas que hacen parte de su cadena de abastecimiento y operación. Entre Panes 2026 tendrá entrada gratuita para empresarios, emprendedores y profesionales gastronómicos, siempre que realicen el registro previo en el sitio web oficial del evento.

Las puertas de los pabellones Verde y Azul de Plaza Mayor Medellín abrirán a las 9:00 a. m., durante las jornadas del 16 y 17 de septiembre. El encuentro llega así a su segunda edición en medio del crecimiento de la actividad gastronómica en Medellín y con una propuesta centrada en reunir en un mismo espacio a quienes operan los negocios del sector y a las compañías que les suministran productos, equipos, tecnología y servicios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes