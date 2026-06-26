Exportaciones de Colombia a EE. UU. enfrentan riesgo de arancel adicional de 12,5%

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos podrían quedar sujetas a un arancel adicional de 12,5% como consecuencia de una investigación que adelanta la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La advertencia fue realizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que explicó que la medida aún no ha sido adoptada. Sin embargo, aseguró que Colombia fue clasificada por la autoridad estadounidense dentro del grupo de países con mayor nivel de exposición frente a una eventual sanción comercial.
Según el gremio, esta situación no obedece al comportamiento de las empresas exportadoras colombianas, sino a vacíos institucionales relacionados con la regulación del comercio exterior, la trazabilidad de mercancías y los controles aduaneros para impedir el ingreso de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.