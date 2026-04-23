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Alertan estafas en pago del impuesto vehicular: cómo identificar páginas falsas

El auge de plataformas fraudulentas que imitan portales oficiales pone en riesgo a quienes realizan trámites en línea, en un contexto donde muchos usuarios aún no saben detectar estos engaños.

  • Expertos de Kaspersky advierten que gran parte de los usuarios no sabe identificar sitios web falsos. FOTO: Freepik.
    Expertos de Kaspersky advierten que gran parte de los usuarios no sabe identificar sitios web falsos. FOTO: Freepik.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En plena temporada de pago del impuesto vehicular, autoridades y expertos en ciberseguridad han alertado sobre un aumento de estafas digitales que aprovechan este trámite para robar datos personales y bancarios.

A diferencia de fraudes más evidentes, estas modalidades se caracterizan por replicar casi a la perfección los portales oficiales, lo que dificulta su identificación incluso para usuarios con experiencia en pagos en línea.

Según análisis de la compañía Kaspersky, cerca del 40% de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, y un 12% no tiene claro cómo verificar su autenticidad.

Conozca: Suplantada y amenazada de muerte: el calvario de una mujer en Medellín por una red de estafas

Este contexto ha sido aprovechado por ciberdelincuentes que ya no dependen únicamente de correos sospechosos o mensajes alarmistas, sino que construyen páginas que imitan todo el proceso real de pago, desde el ingreso de datos hasta la confirmación de la transacción.

¿Cómo funciona la estafa en el impuesto vehicular y qué hacer para evitarlas?

El mecanismo es directo: el usuario llega a un sitio fraudulento —muchas veces a través de enlaces enviados por mensajes o redes sociales— que copia el diseño y la identidad visual de las plataformas oficiales.

Allí, la persona ingresa información sensible como número de documento, datos del vehículo y detalles bancarios, creyendo que está cumpliendo con su obligación. En realidad, está entregando esa información a los atacantes, quienes pueden usarla para vaciar cuentas, realizar compras o incluso suplantar su identidad.

Los ciberdelincuentes crean páginas casi idénticas a las oficiales para robar datos durante el pago del impuesto vehicular. FOTO: Freepik.
Los ciberdelincuentes crean páginas casi idénticas a las oficiales para robar datos durante el pago del impuesto vehicular. FOTO: Freepik.

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Para evitar caer en estas estafas, expertos recomiendan adoptar medidas básicas pero efectivas.

La principal es verificar cuidadosamente la dirección web (URL): los sitios oficiales en Colombia suelen terminar en “.gov.co”, y cualquier variación, como dominios diferentes o letras adicionales, debe generar sospecha.

También es clave no acceder a estos trámites desde enlaces enviados por terceros; lo más seguro es escribir directamente la dirección oficial en el navegador.

Entérese: Póngase al día con los impuestos: el vehicular y el de industria están a punto de vencer

¿Cómo identificar que está en un sitio web falso?

Otra señal de alerta son los errores en la página. Aunque muchas copias son sofisticadas, pueden presentar fallas en el diseño, textos mal redactados o solicitudes inusuales de información. Ante cualquier duda, lo recomendable es detener el proceso y verificar por canales oficiales.

En caso de haber ingresado datos en una página sospechosa, la recomendación es actuar de inmediato: contactar al banco, cambiar contraseñas y reportar el incidente a las autoridades. En Colombia, estos casos pueden denunciarse ante entidades como la Policía o a través de canales de ciberseguridad.

Este tipo de fraude refleja un cambio en la lógica del delito digital: ya no se trata solo de engañar con mensajes falsos, sino de recrear entornos legítimos para que el usuario actúe con confianza. Por eso, la prevención y la verificación siguen siendo las principales herramientas para evitar ser víctima.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo sé si una página de pago de impuestos es la oficial?
Todas las páginas oficiales de entidades del Gobierno en Colombia deben terminar en el dominio .gov.co. Si la URL termina en .com, .net, .co (sin el .gov) o tiene caracteres extraños, es un sitio fraudulento.
¿Qué pasa si pago el impuesto en un sitio falso?
Deberá reportar el robo ante su banco de inmediato y realizar la denuncia ante la Policía Nacional.
¿Es seguro pagar el impuesto vehicular por enlaces de WhatsApp o SMS?
No. Las autoridades nunca envían enlaces directos de pago por estos medios.
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