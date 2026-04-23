Alertan estafas en pago del impuesto vehicular: cómo identificar páginas falsas

En plena temporada de pago del impuesto vehicular, autoridades y expertos en ciberseguridad han alertado sobre un aumento de estafas digitales que aprovechan este trámite para robar datos personales y bancarios. A diferencia de fraudes más evidentes, estas modalidades se caracterizan por replicar casi a la perfección los portales oficiales, lo que dificulta su identificación incluso para usuarios con experiencia en pagos en línea. Según análisis de la compañía Kaspersky, cerca del 40% de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, y un 12% no tiene claro cómo verificar su autenticidad. Conozca: Suplantada y amenazada de muerte: el calvario de una mujer en Medellín por una red de estafas Este contexto ha sido aprovechado por ciberdelincuentes que ya no dependen únicamente de correos sospechosos o mensajes alarmistas, sino que construyen páginas que imitan todo el proceso real de pago, desde el ingreso de datos hasta la confirmación de la transacción.

¿Cómo funciona la estafa en el impuesto vehicular y qué hacer para evitarlas?

El mecanismo es directo: el usuario llega a un sitio fraudulento —muchas veces a través de enlaces enviados por mensajes o redes sociales— que copia el diseño y la identidad visual de las plataformas oficiales. Allí, la persona ingresa información sensible como número de documento, datos del vehículo y detalles bancarios, creyendo que está cumpliendo con su obligación. En realidad, está entregando esa información a los atacantes, quienes pueden usarla para vaciar cuentas, realizar compras o incluso suplantar su identidad.

Los ciberdelincuentes crean páginas casi idénticas a las oficiales para robar datos durante el pago del impuesto vehicular. FOTO: Freepik.

¿Cómo identificar que está en un sitio web falso?

Otra señal de alerta son los errores en la página. Aunque muchas copias son sofisticadas, pueden presentar fallas en el diseño, textos mal redactados o solicitudes inusuales de información. Ante cualquier duda, lo recomendable es detener el proceso y verificar por canales oficiales. En caso de haber ingresado datos en una página sospechosa, la recomendación es actuar de inmediato: contactar al banco, cambiar contraseñas y reportar el incidente a las autoridades. En Colombia, estos casos pueden denunciarse ante entidades como la Policía o a través de canales de ciberseguridad. Este tipo de fraude refleja un cambio en la lógica del delito digital: ya no se trata solo de engañar con mensajes falsos, sino de recrear entornos legítimos para que el usuario actúe con confianza. Por eso, la prevención y la verificación siguen siendo las principales herramientas para evitar ser víctima.

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