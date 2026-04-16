Suplantada y amenazada de muerte: el calvario de una mujer en Medellín por una red de estafas

Laura lleva cuatro meses denunciando que está siendo suplantada por una red de estafas y que, a raíz de eso, ha recibido numerosas amenazas de muerte.

Hace cuatro meses, una amiga en Medellín la llamó para advertirle que estaban usando una foto suya con el WhatsApp 3226088890, desde donde los delincuentes les decían a las víctimas que estaban vendiendo una nevera, una lavadora y otros productos supuestamente porque se iba de viaje. “Yo no estoy vendiendo mis electrodomésticos ni me voy a ir de viaje”, expresó Laura.

Pero la situación escaló cuando una de las personas que fue estafada publicó la foto de Laura en una página de Facebook, denunciando que ella le habría robado una gran suma de dinero y que la estaba buscando.

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Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios en los que no solo aseguraban que también habrían sido víctimas de la mujer de la foto, sino que además la amenazaban de muerte. “Un tiro a la cabeza y otro a la columna. Se muere o queda inválida esa rata asquerosa”, se lee en uno de los comentarios.