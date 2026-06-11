La fábrica coreana que produce un carro cada 10 segundos

Cuando se habla de gigantes de la industria automotriz, nombres como BYD o Toyota suelen dominar la conversación. Sin embargo, en Corea del Sur existe una fábrica que impresiona por su tamaño, capacidad y velocidad de producción: el complejo de Hyundai en Ulsan, considerado uno de los centros de fabricación de vehículos más grandes y eficientes del mundo. Ubicada en la costa surcoreana, esta planta tiene la capacidad de producir un automóvil cada 10 segundos, una cifra que refleja el nivel de automatización y coordinación alcanzado por la compañía. Según datos de Hyundai, el complejo ensambla cerca de 1,5 millones de vehículos al año, lo que equivale a unos 6.000 automóviles diarios. La magnitud de la operación es tal que más de 32.000 personas trabajan directamente en sus instalaciones. Además, el complejo funciona prácticamente como una ciudad industrial independiente, donde se desarrollan múltiples etapas del proceso de fabricación.

#FabricaDeAutos #IndustriaAutomotriz #Autos #fabricas ♬ Epicon - Diary of Dreams @exxan.consultorias Hyundai Ulsan, en Corea del Sur, es la fábrica de autos más grande y productiva del mundo. Con más de 4,8 km², produce 5.600 autos al día: un vehículo cada 15 segundos. Aunque la planta está altamente automatizada, miles de obreros trabajan junto a robots para supervisar calidad y ensamblar piezas clave. Descubre cómo funciona la fábrica que lidera la industria automotriz global. 👉 En Exxan sabemos que detrás de cada gran proyecto lo esencial son las personas. Por eso: reclutamos, trasladamos y coordinamos al personal que tu empresa necesita para alcanzar resultados gigantes. LINK EN LA BIO. #HyundaiUlsan

A diferencia de otros fabricantes que dependen en gran medida de proveedores externos, Hyundai concentra buena parte de la producción dentro del mismo recinto. En Ulsan no solo se ensamblan vehículos, sino que también se fabrican motores, cajas de cambios y otros componentes esenciales. Incluso cuenta con áreas dedicadas al procesamiento de acero y a la gestión logística de exportaciones. Colombia: Envigado estrena la primera red pública de carga para carros eléctricos del país: ¿cómo funcionará? Este modelo integrado permite reducir tiempos entre procesos y aumentar la eficiencia. Gracias a ello, las diferentes etapas de producción funcionan de manera coordinada, facilitando que los vehículos pasen rápidamente de la fabricación de piezas al ensamblaje final. La compañía también ha incorporado nuevas tecnologías para modernizar sus operaciones. Sistemas apoyados por inteligencia artificial y procesos híbridos de manufactura ayudan a optimizar la producción y a responder con mayor rapidez a las demandas del mercado.

Otro aspecto que llama la atención es el tamaño de la planta. El complejo ocupa más de cinco kilómetros cuadrados, una superficie que supera ampliamente la del Principado de Mónaco, cuya extensión ronda los dos kilómetros cuadrados. Debido a estas dimensiones, el recinto alberga diferentes áreas especializadas que operan casi como fábricas independientes dentro de un mismo ecosistema industrial. La historia de Ulsan se remonta a finales de la década de 1960. La construcción de la planta comenzó en 1968 y, en 1975, produjo el Hyundai Pony, el primer automóvil desarrollado por la compañía. Más de cinco décadas después, continúa siendo uno de los pilares de la estrategia global del fabricante surcoreano. Lea aquí: Medellín está vendiendo 24 vehículos eléctricos más por día en 2026 que hace un año Actualmente, las cinco líneas de producción activas permiten ensamblar 17 modelos diferentes, entre ellos el Hyundai Ioniq 5, el Kona Hybrid, el Staria, varios vehículos comerciales y modelos de Genesis, la marca de lujo del grupo. Una de las particularidades del complejo es que sus líneas pueden adaptarse para fabricar automóviles eléctricos, híbridos o de combustión según las necesidades de producción. La apuesta por la movilidad eléctrica también forma parte de su crecimiento. Hyundai anunció nuevas instalaciones destinadas exclusivamente a vehículos cero emisiones, con las que espera aumentar su capacidad anual en 200.000 unidades adicionales.

Cerca del 80 % de los automóviles ensamblados en la fábrica de Ulsan son exportados a diferentes continentes desde el puerto integrado al complejo industrial. FOTO: Hyundai.