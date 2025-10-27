Adiós al decano de la industria paisa: el legado de don José María Acevedo, quien falleció a los 106 años

En la tarde-noche de este lunes falleció don José María Acevedo, histórico empresario antioqueño fundador de la compañía de electrodomésticos y gasodomésticos Haceb, quien el pasado 2 de agosto había cumplido 106 años.
Fuentes cercanas aseguraron que, sobre la noche del lunes, su familia se encontraba en una ceremonia privada en su residencia. Por el momento se desconocen las causas del deceso, pero las personas consultadas aseguraron que don José María presentaba los achaques normales tras más de un siglo de vida, tiempo en el que ganó la admiración de todo un país.
En 2019, el “decano de la industria paisa”, como también se le conocía, celebró sus 100 años rodeado de su familia y de los trabajadores de Haceb que le expresaron su admiración. Desde entonces sus apariciones públicas se redujeron, mientras su leyenda y su legado se acrecentaban a lo largo del país.
“En la memoria de colaboradores y aliados quedará el recuerdo de don José, un hombre hecho a pulso que emprendió su empresa, movido por la necesidad de apoyar a su familia ante la precipitada muerte de su padre. Don José María Acevedo Alzate se distinguió por su interés en aprender”, fue el pronunciamiento que en la noche de ayer hizo Haceb.