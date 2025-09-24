Fasecolda busca que los trabajadores informales cuenten con seguro contra riesgos laborales, ¿de qué se trata?

Fasecolda propone seguro de riesgos laborales para trabajadores informales

La propuesta que, quizá, llamó más atención busca prestar los beneficios del Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores informales, un sector que hoy no cuenta con protección frente a accidentes o enfermedades laborales. La idea del gremio es explorar fuentes de financiación distintas a las cotizaciones de los empleadores formales, con el fin de no recargar a quienes ya cumplen con sus aportes. Le puede gustar: Colombianos gastarán $6,1 billones en sus mascotas, ¿en qué lo destinarán? Según Fasecolda, el conocimiento operativo y financiero de las aseguradoras privadas sería clave para diseñar mecanismos que garanticen la cobertura de esta población.

Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda. FOTO CORTESÍA.

Y es que quienes laboran en la informalidad carecen de acceso a seguridad social, pensión, salud y prestaciones laborales, lo que los deja en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a enfermedades, vejez o pérdida de ingresos.

Fasecolda propone un seguro para las catástrofes naturales

Eso no fue todo, Fasecolda plantea la creación de un esquema de articulación público-privada para gestionar de manera más eficiente los riesgos derivados de catástrofes naturales, fenómenos que cada vez ocurren con mayor frecuencia y severidad. De acuerdo con la entidad, experiencias exitosas en otras naciones demuestran que este tipo de mecanismos pueden adaptarse al marco regulatorio y al mercado colombiano. Consulte: Fasecolda advierte que la reforma tributaria sube al 50% el impuesto de renta para el sector asegurador Además, la federación subrayó que temas como la seguridad vial, la lucha contra el fraude, la cobertura de nuevas poblaciones en salud, el aseguramiento de infraestructura y el impulso a la construcción deberán formar parte de la agenda para fortalecer el sector asegurador y su impacto en el desarrollo económico y social del país.

¿Cuánto mueve la industria de seguros en Colombia?

A julio de 2025, las aseguradoras del país desembolsaron $15,3 billones a sus clientes, cifra que refleja un incremento del 5,7% frente al mismo periodo de 2024.