¿Le toca declarar renta este año? Conozca el calendario que comienza este 12 de agosto

Este año, más de siete millones de personas naturales tendrán que presentar la declaración de renta en Colombia.
Los primeros vencimientos comenzarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre, de acuerdo con el calendario tributario establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La entidad estima que este proceso permitirá un recaudo cercano a $6,1 billones, por lo que hizo un llamado a los contribuyentes para no esperar hasta el último momento y evitar sanciones por presentar la declaración fuera del plazo.
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