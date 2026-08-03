Más colombianos declararán renta por primera vez en 2026: quiénes están obligados

La temporada de declaración de renta dejó una conclusión que desvirtúa uno de los mitos más extendidos entre los contribuyentes: declarar una vez no significa quedar obligado de por vida.

Aunque durante la temporada de 2025 un total de 763.000 personas naturales presentaron su declaración de renta por primera vez, el número total de declarantes apenas aumentó en cerca de 366.000 contribuyentes frente al año anterior. Esto significa que, mientras cientos de miles de colombianos ingresan cada año al sistema tributario, otros dejan de cumplir las condiciones exigidas por la ley y salen del universo de declarantes. Las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) muestran que el universo de contribuyentes obligados a declarar se renueva constantemente y no crece de manera acumulativa, como suele pensarse. En total, la autoridad tributaria recibió 6.521.502 declaraciones de renta de personas naturales correspondientes al año gravable 2024, de las cuales cerca del 12% fueron presentadas por personas que declaraban por primera vez.

De cara a la temporada tributaria de 2026, la Dian proyecta recibir cerca de siete millones de declaraciones correspondientes al año gravable 2025, cuyos vencimientos estarán entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

Quiénes serán los nuevos declarantes de renta en 2026

El principal mensaje para quienes nunca han declarado renta es que la obligación no depende de haber presentado declaraciones en años anteriores, sino de la situación económica registrada durante el año gravable. Simón González, COO (Chief Operating Officer) de Tributi.com, explica que muchas personas ingresan al sistema por circunstancias puntuales. “Existe el mito de que quien declara renta una vez queda obligado para toda la vida, pero no es así. Las condiciones deben revisarse nuevamente cada año. Una persona puede superar los topes por sus ingresos, patrimonio, compras, consumos, consignaciones o por una operación extraordinaria, como la venta de un activo, y tener una situación diferente al año siguiente”.

Esto implica que una persona puede estar obligada a declarar un año y al siguiente no, o viceversa, dependiendo de sus ingresos, patrimonio, movimientos financieros o de operaciones extraordinarias realizadas durante ese período. Para el año gravable 2025 deberán revisar si están obligados a declarar quienes cumplan al menos una de las siguientes condiciones: Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000 durante 2025. Tener un patrimonio bruto superior a $224.096.000 al 31 de diciembre de 2025, sin descontar deudas. Haber realizado compras o consumos iguales o superiores a $69.719.000, ya sean de contado o a crédito. Registrar consignaciones bancarias, depósitos o inversiones por al menos $69.719.000 durante el año. Ser responsable del IVA al cierre del año gravable.

Los expertos recuerdan que la obligación no depende únicamente del salario. Incluso personas cuyos ingresos laborales no cambiaron significativamente pueden quedar obligadas por el monto de su patrimonio, por movimientos bancarios o por operaciones como la venta de un inmueble o de otro activo.

Las reformas tributarias redujeron beneficios, pero no los topes para declarar

Aunque los límites que determinan quién debe presentar declaración de renta prácticamente se han mantenido, las últimas reformas tributarias sí redujeron varios beneficios para quienes ya pertenecían al universo de declarantes. La reforma tributaria de 2016 estableció un límite conjunto del 40 % y 5.040 UVT para determinadas rentas exentas y deducciones. Posteriormente, la reforma de 2022 redujo ese límite absoluto de 5.040 a 1.340 UVT anuales, lo que, con el valor de la UVT aplicable al año gravable 2025, representa una disminución aproximada de $250.986.960 a $66.730.660. Asimismo, el beneficio correspondiente a la renta exenta del 25 % sobre pagos laborales pasó de 2.880 UVT a 790 UVT, reduciendo el monto máximo de aproximadamente $143.421.120 a $39.341.210.

En la práctica, estas modificaciones hacen que algunos contribuyentes terminen pagando un mayor impuesto, aun cuando los criterios para estar obligados a declarar no hayan cambiado. “Una persona puede llevar años declarando y encontrarse con reglas, límites o beneficios diferentes. En Tributi.com nos encargamos de traducir esos cambios, actualizar nuestra tecnología y revisar la situación completa del usuario. Nuestro papel no es solo ayudarle a presentar la declaración, sino mostrarle cómo cambió su realidad tributaria y qué beneficios puede aplicar para que tome decisiones con información clara y actualizada”, afirma González. Además, el proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno saliente el 21 de julio de 2026 mantiene esa misma orientación. La iniciativa propone reducir algunos beneficios para personas naturales, pero no modifica los topes generales que determinan quién debe declarar renta este año.

Declarar renta no significa necesariamente pagar impuestos

Otro de los mitos más frecuentes es creer que presentar la declaración implica automáticamente tener que pagar un impuesto adicional. Los datos de Tributi.com muestran una realidad distinta. En las declaraciones correspondientes al año gravable 2024 elaboradas durante 2025:

El 77,7 % de los usuarios no terminó con saldo a pagar. El 57,3 % obtuvo saldo a favor. El 20,4 % quedó con saldo en cero. El resultado depende de múltiples factores, entre ellos las retenciones practicadas durante el año, los anticipos realizados y la correcta aplicación de costos, deducciones, rentas exentas y demás beneficios tributarios. “Optimizar una declaración no significa incluir más deducciones. En Tributi.com revisamos la información completa, identificamos los beneficios que le corresponden al usuario y le ayudamos a aprovechar aquellos que podría dejar de utilizar por desconocimiento. Así puede optimizar su impuesto y evitar pagar más de lo debido”, señala González. Durante la temporada de 2025, la plataforma elaboró cerca de 250.000 declaraciones y proyecta realizar aproximadamente 350.000 durante la temporada de 2026. Además, indicó que el año pasado ayudó a más de un millón de personas a verificar si debían declarar, consultar su fecha límite, preparar documentos y conocer los beneficios tributarios disponibles.

Los especialistas recomiendan reunir con anticipación los certificados expedidos por empleadores, entidades financieras, contratantes y demás organizaciones que soportan la información tributaria. También será importante revisar el reporte de terceros que publicará la Dian, ya que permite verificar información reportada por bancos, empresas y otras entidades antes de presentar la declaración.

La declaración también puede ser revisada por la UGPP

La declaración de renta no solo sirve para efectos tributarios. Según Ángela González, directora ejecutiva de Impuestos de EY, este documento constituye una de las principales fuentes de información utilizadas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) para verificar si las personas realizaron correctamente sus aportes a seguridad social.

Solo durante mayo de este año, la UGPP emitió más de 15.000 acciones persuasivas dirigidas a personas con posibles inconsistencias en sus aportes, al considerar no solo los ingresos laborales, sino también otras fuentes de ingresos. Finalmente, los expertos recomiendan revisar que el Registro Único Tributario (RUT) se encuentre actualizado. La Dian puede suspender de oficio los registros con información desactualizada, pero esa suspensión no exime al contribuyente de presentar oportunamente su declaración de renta dentro de los plazos establecidos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas