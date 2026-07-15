Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia

El fenómeno de El Niño, además de preocupar por sus efectos sobre las altas temperaturas o una eventual escasez de agua, ahora, lo hace por las alertas en las afectaciones de las exportaciones agropecuarias, uno de los principales motores de la economía colombiana.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), ocho de las diez principales líneas de exportación no minero-energéticas podrían verse afectadas por las condiciones climáticas que se esperan para el segundo semestre de este año y comienzos de 2027.
Entre los productos en mayor riesgo están el café, el banano, las flores, el aguacate Hass, el aceite de palma y el azúcar, cultivos que dependen directamente del comportamiento del clima y que representan miles de millones de dólares en ventas al exterior.
La alerta llega en un momento en el que el sector ya comienza a mostrar señales de desaceleración. Según cifras del Dane, entre enero y mayo de este año las exportaciones agropecuarias alcanzaron US$6.332 millones, un resultado que representa una disminución del 1,1% frente al mismo periodo de 2025.
A esto se suma un estudio de Corficolombiana, que dimensiona el impacto que pueden tener las sequías sobre la actividad económica. El informe señala que el 82% de las pérdidas y daños directos ocasionados por este tipo de fenómenos climáticos en América Latina recaen sobre el sector agropecuario, lo que convierte al campo en el más vulnerable frente a un evento de El Niño.
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