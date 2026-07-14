Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto

El dólar continúa perdiendo terreno en Colombia y ya completa cuatro jornadas consecutivas con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a la baja. Solo la semana pasada la divisa cayó $86, mientras que en lo corrido de julio acumula una reducción de $191,96 y en 2026 el descenso ya supera los $508.
La fortaleza del peso colombiano tiene efectos opuestos sobre la economía. Mientras consumidores, importadores e industrias que dependen de insumos del exterior pueden beneficiarse de menores costos, los sectores exportadores advierten que una tasa de cambio cada vez más baja amenaza su competitividad.
Uno de los principales impactos podría sentirse en el bolsillo de los hogares. De los 419 productos que conforman la canasta familiar, alrededor de 126 son importados, es decir, cerca de 30% del total, según un ejercicio realizado por La República.
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