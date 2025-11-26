Colombia solo ha ejecutado el 7% del presupuesto de infraestructura: alertan riesgo de más de 100 proyectos

Mientras América Latina calcula que necesita cerca de US$2,2 billones en inversiones hasta 2030 para cerrar sus brechas en transporte, energía, agua y saneamiento, Colombia avanza con lentitud en la ejecución de proyectos clave. El país reconoce la urgencia, pero aún no logra convertirla en resultados. Y es que según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), al 30 de abril de 2025 apenas se había ejecutado el 7% del presupuesto destinado al sector. Santiago Barba, socio líder regional de Infraestructura en KPMG, explicó que la región tiene rezagos estructurales profundos y que Colombia no es la excepción. “La inversión en infraestructura no solo dinamiza la economía; también puede cerrar brechas regionales que siguen siendo muy marcadas en Latinoamérica. En Colombia, ese gap es aún más agudo”, afirmó. Le puede interesar: La infraestructura en Colombia observa el retroceso más profundo en dos décadas

Ejecución mínima del presupuesto y proyectos en riesgo

El panorama más reciente no es alentador y ese rezago pone en riesgo más de 100 proyectos estratégicos, especialmente en vías terciarias, corredores logísticos y obras de conectividad regional. Aun así, algunos indicadores muestran un respiro. En el primer trimestre de 2025, el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) creció 3,8% anual, impulsado por actividad minera, proyectos hidráulicos e infraestructura industrial. Sin embargo, la construcción de edificaciones cayó 9,7% interanual, según el Dane, dejando clara una recuperación desigual y concentrada en obras civiles.

¿Qué necesita Colombia para destrabar su infraestructura?