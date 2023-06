La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también dijeron en la conferencia de esta semana en Portugal que tienen mucho camino por recorrer para controlar los aumentos de precios.

Si bien sus comentarios elevaron los rendimientos de los bonos en todos los ámbitos, las acciones se aferraron a las ganancias recientes (el S&P 500 subió un 5% este mes) y los inversores se centraron en el contexto económico relativamente resistente que debería respaldar las ganancias de las empresas, especialmente en el sector tecnológico.

“Estamos viendo un tira y afloja. Los mercados no están aceptando lo que dicen los principales bancos centrales”, dijo Peter Garnry, jefe de estrategia cuantitativa y de acciones de Saxo Bank AS. “Incluso los comentarios de Powell no han sido suficientes para afectar realmente el sentimiento en los mercados de valores”.

A menos que las perspectivas de ganancias empeoren drásticamente, especialmente en las empresas vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, “será difícil que desaparezcan los espíritus animales de los mercados”, agregó.