Crisis financiera en la Universidad de Antioquia: gobernación le transfirió $4.600 millones, ¿a dónde va esa plata?

Aunque la crisis financiera de la Universidad de Antioquia es dura y requiere acciones de fondo, este miércoles la gobernación anunció un aporte de recursos que le da un respiro a la institución universitaria más importante del departamento para solventar parte del déficit de la vigencia 2024. Por medio del Decreto 2025070003758 del 20 de agosto, que modificó el Presupuesto General del Departamento, la Gobernación transfirió a la UdeA un total de $4.697 millones que corresponden al 33% de la reducción del déficit que presentó la universidad en 2024, según explicó Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia. Le puede interesar: Duro rechazo de la UdeA a la vigilancia especial ordenada por Mineducación; docentes apoyan la medida Esta transferencia forma parte de la promesa hecha por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, el 30 de septiembre del año pasado, de hacer desde las arcas de la gobernación un aporte único de la tercera parte sobre la reducción del déficit que lograra la UdeA para ayudar a solventar la crisis financiera. Así pues, la universidad presentó un informe sobre las políticas de austeridad y otras medidas que implementó para reducir el déficit y el resultado reportado fue de una disminución del mismo en $14.092 millones en 2024, cuya tercera parte son los $4.697 millones transferidos por el Departamento. Del mismo modo, en noviembre de 2024, la Gobernación de Antioquia hizo un crédito de tesorería a la universidad por $90.000 millones, a través del Idea, para que esta pudiera atender sus obligaciones en lo que restaba de 2024.

Además, hizo un aporte de $1.100 millones de regalías propias del Departamento para terminar las obras de escenarios deportivos en el campus de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y adelantó en tres ocasiones, en 2024, los aportes que la Gobernación realiza a la Universidad por Ley 30. Este anuncio se da en medio de un ambiente de tensión en la universidad, ante las posiciones encontradas por la decisión del Ministerio de Educación de ordenar medidas preventivas y de vigilancia especial ante la crisis financiera que atraviesa la universidad. Según el Ministerio, la decisión la tomó tras el análisis técnico realizado en el que, según sostuvo la Cartera, se evidenciaron graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y deficiencias en la gestión, “situaciones que representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”.