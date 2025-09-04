x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“¿Se está describiendo?”: así le respondieron a Petro tras decir que “el que se elige con métodos corruptos es corrupto”

La polémica frase de Petro contra la elección de Carlos Camargo como magistrado abrió un fuego cruzado: ¿sus palabras se le devuelven? Opositores recuerdan escándalos que rodearon su propia campaña.

  • El presidente Gustavo Petro criticó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Fotos: Colprensa y redes sociales
    El presidente Gustavo Petro criticó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Fotos: Colprensa y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha despertado críticas y acciones por parte del Gobierno Nacional, quien tenía en María Patricia Balanta las esperanzas de, al parecer, tener presencia en el alto tribunal.

La desilusión por parte del ejecutivo ha sido tal que una vez EL COLOMBIANO reveló en primicia que el jefe de Estado le pidió la renuncia a tres de sus ministros, el mismo presidente se pronunció a través de sus redes cuestionando la forma como fue elegido Camargo.

Lea también: “El que se elige con métodos corruptos es corrupto”: Petro acusa sin pruebas a Camargo tras su elección como magistrado

“El que se elige con métodos corruptos es corrupto”, fue una de las frases que Gustavo Petro publicó en su cuenta de X, desmintiendo que conociera previamente a Balanta, la jurista a la cual le había manifestado su apoyo públicamente.

Ante esa frase, varios líderes políticos salieron a responderle al jefe de Estado recordándole que justamente su campaña se vio envuelta en escándalos de presunta corrupción.

Uno de los que salió al paso de las críticas al presidente fue el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Sergio Fajardo. “Y sí, Petro tiene toda la razón cuando dice: “el que se elige con métodos corruptos es corrupto”. Eso explica porque Benedetti es el “Presidente Encargado” de Colombia, quien hace años nos reveló cómo ellos llegaron al poder”, escribió en sus redes sociales recordando los audios entre el hoy ministro del Interior y la excanciller Laura Sarabia donde el funcionario al parecer reconocía presuntas influencias para lograr votos a favor del hoy mandatario.

Otra que le respondió al jefe de Estado fue la senadora María Fernanda Cabal, quien mencionó algunos casos en donde las autoridades han investigado la campaña del hoy presidente.

“¿Se está describiendo?”, posteó la senadora del Centro Democrático, mencionando la “violación topes electorales por más de $5.300 millones de pesos”, un “apoyo de las Farc y el ELN” y “donaciones de la USO y Fecode” en campaña.

La representante Catherine Juvinao por su parte señaló al mandatario de acudir a los mismo métodos que antes criticaba de otras administraciones. “El presidente Petro decidió jugar a la corrupción del Congreso después de criticarla 30 años: traicionó sus promesas, principios y a su electorado”, publicó la congresista.

La elección de Camargo dejó un descontento en el ejecutivo, pues si se lograba la victoria de María Patricia Balanta, el Gobierno habría alcanzado una mayoría más cómoda en la Corte Constitucional, en reemplazo de la silla que dejó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien en varias ocasiones se mostró crítico de decisiones del Ejecutivo e incluso recusado en discusiones sobre salud por el ministro Guillermo Jaramillo.

Siga leyendo: “Petro está furioso”: el listado de ministerios y entidades en las que el Gobierno pidió renuncias tras perder elección de la Corte Constitucional

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida