Funza es el municipio mejor administrado de Colombia por segundo año consecutivo

Un ranking del Índice de Desempeño Institucional (IDI), elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, midió cuáles fueron los municipios con mejor administración pública en Colombia. En el listado aparecen 100 municipios, evaluados por la capacidad de sus entidades públicas para gestionar con eficiencia, transparencia y orientación a resultados. El primer lugar fue para el municipio de Funza, en Cundinamarca, que obtuvo 98,9 puntos, mejorando el resultado alcanzado en la vigencia anterior (98,1). Esto lo consolida, por segundo año consecutivo, como el municipio más destacado en temas de gestión pública y un modelo administrativo basado en la planeación, la innovación, la transparencia y el servicio a la ciudadanía.

En la medición nacional, Funza ocupó el primer lugar, seguido por la Alcaldía de Sabaneta (98,7), Bogotá D. C. (98,6), Fredonia (98,1), e Íquira y La Gloria, ambos con 97,9 puntos. Para la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, este reconocimiento refleja el compromiso diario de quienes integran la Administración Municipal. “Este resultado es el trabajo de todos los funcionarios y contratistas de nuestro municipio, que trabajamos con transparencia, amor y compromiso para que nuestros ciudadanos sientan un mejor municipio y eso se vea reflejado en obras, en atención humana y en servicios bien prestados”, expresó Villamil Buitrago.

La Alcaldía de Funza también destacó que este logro es mucho más que un reconocimiento, pues representa el resultado de una Administración Municipal que ha logrado transformar una gestión eficiente en beneficios concretos para la comunidad. Para explicar este logro, la Alcaldía señaló que el liderazgo del municipio se refleja en las siete dimensiones evaluadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en las que obtuvo 99,9 puntos en Talento Humano; 99,0 en Direccionamiento Estratégico y Planeación; 98,1 en Gestión con Valores para Resultados; 99,7 en Evaluación de Resultados; 99,4 en Información y Comunicación; 100,0 en Gestión del Conocimiento; y 99,8 en Control Interno. Además, el municipio alcanzó 99,8 puntos en la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), fortaleciendo aspectos como la transparencia, la gestión del riesgo, el seguimiento institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas