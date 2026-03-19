Importaciones de gas aumentaron 27% en febrero, mientras producción local cayó 16%

Colombia registró un fuerte aumento en las importaciones de gas natural durante febrero de 2026, en medio de una caída sostenida en la producción nacional. De acuerdo con el más reciente informe de Campetrol, las compras externas alcanzaron los 193,1 millones de pies cúbicos diarios (MPCD).
Esta cifra representa un incremento del 27,7% frente a febrero de 2025, equivalente a 41,9 MPCD adicionales, y un aumento del 11,4% respecto a enero de 2026.
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De acuerdo con el gremio, “este incremento contribuye a ampliar la oferta disponible de gas en el país y a fortalecer la confiabilidad del sistema, priorizando la atención de la demanda esencial bajo condiciones de seguridad energética”.