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Importaciones de gas aumentaron 27% en febrero, mientras producción local cayó 16%

La producción de petróleo, por su parte, registró una caída interanual del 3%. Según Campetrol, este comportamiento evidencia los retos estructurales que enfrenta el sector para sostener los niveles de producción, especialmente en gas.

  • En contraste con el comportamiento de las importaciones, la producción de gas comercializado mostró una caída significativa. Foto: Colprensa
    En contraste con el comportamiento de las importaciones, la producción de gas comercializado mostró una caída significativa. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 41 minutos
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Colombia registró un fuerte aumento en las importaciones de gas natural durante febrero de 2026, en medio de una caída sostenida en la producción nacional. De acuerdo con el más reciente informe de Campetrol, las compras externas alcanzaron los 193,1 millones de pies cúbicos diarios (MPCD).

Esta cifra representa un incremento del 27,7% frente a febrero de 2025, equivalente a 41,9 MPCD adicionales, y un aumento del 11,4% respecto a enero de 2026.

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De acuerdo con el gremio, “este incremento contribuye a ampliar la oferta disponible de gas en el país y a fortalecer la confiabilidad del sistema, priorizando la atención de la demanda esencial bajo condiciones de seguridad energética”.

Producción de gas y petróleo continúa en descenso

En contraste con el comportamiento de las importaciones, la producción de gas comercializado mostró una caída significativa. En enero de 2026, el promedio se ubicó en 683,0 MPCD, lo que representa una reducción del 16,7% frente al mismo mes de 2025 y del 1,4% respecto a diciembre.

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Por su parte, la producción de petróleo alcanzó los 746,4 mil barriles diarios (KBPD), con una disminución del 3,0% interanual y una leve caída del 0,1% frente al mes inmediatamente anterior.

Este comportamiento, según Campetrol, evidencia los retos estructurales del sector para sostener los niveles de producción, especialmente en gas.

Inversión extranjera en hidrocarburos crece, pero el total nacional cae

El informe también revela un comportamiento mixto en materia de inversión extranjera directa (IED). Según cifras del Banco de la República, la IED en hidrocarburos alcanzó los US$2.498 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 20,9% frente a 2024.

Este dinamismo permitió que el sector petrolero aumentara su participación al 21,8% del total nacional. Sin embargo, esta cifra aún está lejos del 36,2% registrado en 2012.

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En términos históricos, el flujo de inversión sigue rezagado: es 54,2% inferior al máximo alcanzado en 2012, cuando ingresaron US$5.451 millones, y se mantiene por debajo del promedio reciente de US$3.261 millones (excluyendo los años de pandemia).

En contraste, la IED total del país cayó a US$11.469 millones, una disminución del 16,2% frente al año anterior. Este retroceso se explica principalmente por la caída del 22,8% en los sectores no petroleros.

Actividad de taladros muestra recuperación moderada

En el segundo mes del año, la actividad de taladros evidenció una leve recuperación. Se registraron 112 equipos activos en el país, cinco más que en el mismo mes de 2025 y uno más que en enero.

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Del total, 32 taladros estuvieron en operaciones de perforación —incluyendo uno offshore y dos en movilización—, lo que representa un crecimiento del 18,5% interanual. En contraste, los equipos de reacondicionamiento se mantuvieron en 80, sin cambios frente al año anterior.

Para el trimestre entre marzo y mayo de 2026, se proyecta la operación de 114 taladros activos a nivel nacional.

Sector ve oportunidad en precios altos, pero pide ajustes estructurales

El repunte en la actividad ocurre en un contexto de precios internacionales favorables, lo que abre oportunidades para aumentar la producción. Sin embargo, desde el sector advierten que aún existen desafíos importantes.

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“El incremento en taladros es positivo y podría continuar, aunque todavía estamos por debajo de los niveles de 2022. Es clave avanzar en una agenda articulada que impulse nuevos proyectos y promueva la inversión”, señaló Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.

El directivo enfatizó en la necesidad de optimizar los procesos regulatorios y fortalecer un entorno estable que incentive la inversión en el mediano y largo plazo, en un momento clave para la seguridad energética del país.

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