Comienza la celebración de tres décadas de Rock al Parque con programación especial

La idea de Duplat fue hacer un libro polifónico, en el que las distintas voces dialogan en cada capítulo. Así, a lo largo de la publicación, las voces que sostienen el festival —técnicos, productores, equipos, públicos— aparecen como parte de un relato coral que no busca una versión única, sino que reconoce la complejidad de una historia construida. El proceso de investigación da cuenta de las transformaciones del festival y de la ciudad.

Esta obra no propone una versión cerrada del festival, sino una forma de volver sobre su historia desde las voces que lo han sostenido en el tiempo. Porque Rock al Parque ha crecido con la ciudad —la ha acompañado, la ha transformado— y, en ese proceso, ha hecho algo esencial: convertir el espacio público en un lugar de experiencia compartida, donde la música deja de ser únicamente espectáculo para convertirse en un lenguaje de reconocimiento y en una práctica viva de ciudadanía.

Treinta años no son solo una cifra; son memoria acumulada de la ciudad; una forma de construir historia y de incidir en la vida colectiva. La conmemoración comienza este sábado 2 de mayo con el lanzamiento del libro ‘Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena’, escrito por la historiadora Tatiana Duplat, y que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Bajo el concepto Rock al Parque: 30 Años/ Bogotá, ciudad Rock, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, ha estructurado una celebración que combina memoria, circulación artística y participación ciudadana, en una gran fiesta que reconoce el pasado del festival y proyecta su futuro.

El festival gratuito a cielo abierto más grande de América Latina, Rock al Parque, conmemora tres décadas con una programación especial que incluye el lanzamiento de un libro, conciertos en distintos escenarios de la ciudad, dos exposiciones conmemorativas, una serie audiovisual, un compilado en vinilo con bandas del festival, espacios de participación ciudadana y un encuentro de periodismo musical.

Desde las dificultades logísticas de sus primeras ediciones hasta la consolidación de una infraestructura cultural capaz de convocar a cientos de miles de asistentes, la publicación recoge diversos testimonios, como el de Rodrigo Mancera, de la banda Morfonia; agrupación que participó en varias ediciones del festival y que pasó de tocar en escenarios pequeños a enfrentarse, de un momento a otro, a tarimas masivas sin siquiera haberse escuchado antes en retorno.

A estas historias se suman transformaciones sociales más profundas, que no siempre son visibles a primera vista, pero que han redefinido el sentido mismo del festival. Entre ellas, el lugar de las mujeres: un tránsito que va desde la pregunta por su presencia hasta la apropiación plena del espacio, tanto en el público como sobre el escenario. Ese desplazamiento —lento, persistente— también forma parte de la historia de Rock al Parque y de la manera en que la ciudad ha ido ampliando sus formas de participación y reconocimiento.

Como antesala al festival, la programación se despliega por la ciudad y amplía su alcance más allá del escenario principal. Para esta trigésima edición, no se tratará únicamente de anticipar lo que vendrá, sino de fortalecer la circulación del rock distrital y reconocer los procesos que lo sostienen en las localidades de Bogotá.

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Así, Rock al Parque convocará en La Media Torta a agrupaciones destacadas de la convocatoria que, aunque no harán parte del cartel central, encontrarán aquí un espacio de visibilidad y encuentro. La iniciativa pretende desplazar el centro, abrir otras posibilidades de escucha y reafirmar una idea que ha acompañado al festival desde sus inicios: que la escena no se agota en la tarima principal, sino que se construye en múltiples lugares y con distintas voces.

A esta apuesta se suma Rock al Parque llega a tu barrio, una franja itinerante de los Escenarios Móviles del Idartes que recorre distintas localidades de Bogotá. Aquí, el festival se desplaza: sale al encuentro de otros públicos y reconoce que la escena se construye, en buena medida, en los barrios. Al tiempo que amplía las posibilidades de circulación para las bandas que hicieron parte del proceso de selección, esta estrategia propone una relación más directa entre el festival y la ciudad, cambiando el imaginario de evento excepcional a uno de práctica constante.

Entretanto, en el segundo semestre, la historia de estos 30 años de rock en la ciudad encontrará a su vez otros lugares de activación. El Idartes circulará, en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, una exposición itinerante que recorrerá distintas bibliotecas a lo largo de un año; a través de recursos escritos, fotográficos y audiovisuales, la muestra propondrá un recorrido por los treinta años del festival, como una trama de experiencias que han incidido en la construcción de ciudad, identidad y memoria colectiva. De este modo, el rock se desplazará hacia un espacio de lectura y mediación, abriendo posibilidades pedagógicas y participativas para nuevos públicos, y ampliando las formas en que el festival puede ser comprendido, apropiado y transmitido.

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Se crearon las Rockápsulas, dos estaciones acondicionadas con dispositivos audiovisuales y sonoros que se instalaron en el festival como un espacio abierto a la voz de los públicos. Cada asistente pudo grabar mensajes de 30 segundos, sin filtros y sin edición, para compartir su visión del festival y dejar una reflexión espontánea frente a la cámara.

Los cerca de 600 testimonios vivos conformarán material de base para la producción de notas informativas en Canal Capital y a través de diversas redes sociales. Los dispositivos, por su parte, continuarán su recorrido como mecanismos de escucha abierta y se ubicarán en festivales locales, ampliando las posibilidades de participación y consolidando un archivo vivo de memorias ciudadanas en torno a Rock al Parque.

En paralelo, la conmemoración contará con una participación activa de la comunidad. A través de un nutrido diálogo con las mesas de rock y metal de la ciudad, se propiciarán espacios de debate con las y los ciudadanos, reconociendo en estos escenarios una memoria activa y una capacidad de gestión fundamentales para el desarrollo de la escena. Se tratará de un trabajo que incluirá acciones concretas en los ámbitos de la formación, la circulación y el emprendimiento y que buscará fortalecer las redes del sector y visibilizar los procesos locales como parte constitutiva del ecosistema musical de Bogotá.

Uno de los espacios centrales de esta línea será el Foro y Taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años, que se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026. Este encuentro propone una mirada crítica sobre la evolución de las narrativas en torno al rock y las escenas alternativas, al tiempo que pone en discusión los desafíos del periodismo musical en un sistema mediático en transformación, atravesado por el paso de los formatos tradicionales a las plataformas digitales, las redes sociales y los nuevos lenguajes. El Foro contará con invitados locales, nacionales e internacionales y el taller se realizará de la mano de la Fundación Gabo.