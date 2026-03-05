x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón

Según Naturgas, la pérdida de autosuficiencia en gas natural está obligando a las empresas a migrar hacia combustibles más contaminantes, generando 164.000 toneladas adicionales de emisiones de CO2 al año.

  • Ante la reducción en la oferta de gas y las condiciones del mercado, las industrias optaron por otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, aunque con mayor impacto ambiental. Foto: Manuel Saldarriaga
    Ante la reducción en la oferta de gas y las condiciones del mercado, las industrias optaron por otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, aunque con mayor impacto ambiental. Foto: Manuel Saldarriaga
  • El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

La estrechez en la oferta de gas natural en Colombia ya comienza a reflejarse en impactos ambientales. Durante el último año, el sector industrial sustituyó cerca de 38,6 gigas de BTU por día (GBTUD) de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que generó un aumento estimado de 164.000 toneladas adicionales de CO2 equivalente al año.

De acuerdo con Naturgas, el sector industrial concentra cerca de una tercera parte de la demanda nacional de gas natural y durante décadas ha utilizado este energético para reemplazar combustibles con mayor impacto ambiental, como carbón y fuel oil, en actividades productivas de alimentos, cemento, papel, vidrio y metalurgia.

Puede leer: TGI y Promigas niegan cobros indebidos en tarifas de gas y rechazan devolución ordenada por el Gobierno Petro

Sin embargo, el gremio reportó que entre 2025 y enero de 2026, varias empresas dejaron de comprar cerca de 38 GBTUD de gas natural, una cantidad que equivale al 16% de la demanda industrial no regulada.

El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón

Industrias migran hacia combustibles más económicos, pero más contaminantes

Ante la reducción en la oferta de gas y las condiciones del mercado, las industrias optaron por otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, aunque con mayor impacto ambiental.

La sustitución del gas natural se distribuyó de la siguiente manera: 50% hacia GLP; 23% hacia carbón; 12% hacia bagazo; 10% hacia fuel oil y 5% hacia electricidad.

Este cambio energético ha tenido consecuencias directas en las emisiones del sector industrial.

Entérese: Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato”, pero reparar el gasoducto tardaría hasta dos años

Emisiones industriales aumentan por sustitución del gas

Como resultado de la sustitución del gas natural, las emisiones industriales alcanzaron cerca de 997.000 toneladas de CO2 al año, lo que representa 164.000 toneladas adicionales frente al escenario en el que se hubiera mantenido el consumo del combustible.

Además del aumento en dióxido de carbono, el uso de estos combustibles también incrementa la emisión de otros contaminantes que afectan la calidad del aire.

Le interesa: Colombia tendrá su primera regasificadora terrestre: se traería gas importado más barato

“Estamos viendo un retroceso silencioso en la transición energética del país. Durante décadas, el gas natural permitió que la industria colombiana fuera más limpia y competitiva. Hoy la pérdida de autosuficiencia en gas está obligando a migrar hacia combustibles más contaminantes”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Naturgas pide priorizar mayor oferta de gas natural

Ante este escenario, el gremio considera que incrementar la oferta de gas natural debe convertirse en una prioridad nacional.

Más noticias: Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026

Según Naturgas, es necesario viabilizar tanto fuentes de suministro locales como externas que permitan garantizar un abastecimiento confiable y competitivo para el sector productivo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida