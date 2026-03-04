Atención usuarios de gas: Gobierno ordena a empresas devolver $150.000 millones tras detectar cobros adicionales en las tarifas

El Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ordenó la devolución de más de $150.000 millones a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras concluir que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas.
La decisión implica revertir el aumento del WACC aprobado mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023 y recalcular los cargos que fueron trasladados a millones de usuarios desde ese año.
