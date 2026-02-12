Colombia tendrá su primera regasificadora terrestre: se traería gas importado más barato

Amazónica LNG construirá la primera terminal terrestre de regasificación en Colombia. El proyecto abrió ofertas vinculantes de suministro de gas natural importado, dirigidas a los principales agentes del mercado colombiano, especialmente en la región Caribe.
En un contexto de restricciones en la oferta nacional y aumento de precios, la compañía propone un esquema comercial más competitivo, alineado con la firma de contratos, la culminación de la ingeniería de detalle y la definición de inversiones de capital.
El modelo de precios permite que una proporción significativa de la tarifa sea fija, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado y ofreciendo valores más competitivos incluso frente al gas nacional.