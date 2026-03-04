A días de las elecciones al Congreso, alertan que 64 municipios de Antioquia aún tienen mesas sin testigos electorales

A solo días del cierre oficial de la Plataforma Única, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un llamado urgente a las agrupaciones políticas en Antioquia para que completen la postulación de testigos electorales de cara a las elecciones del Congreso del próximo domingo 8 de marzo.

Según el más reciente cruce de datos de la autoridad electoral, 64 municipios del departamento aún no alcanzan el 100% de cobertura de mesas con testigos asignados. Entre las poblaciones que figuran con pendientes están Medellín, Envigado, Itagüí, Caucasia y Apartadó, además de decenas de municipios del norte, nordeste, suroeste y Urabá antioqueño.

Aunque Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de inscritos en el país, el CNE advirtió que es fundamental que partidos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos aceleren el proceso para garantizar la vigilancia y transparencia en cada mesa de votación.

Entre los municipios que deben completar con urgencia la designación de testigos están Abejorral, Anorí, Santa Fe de Antioquia, Argelia, Armenia, Belmira, Betulia, Bolívar, Briceño, Buriticá, Caicedo, Campamento, Caracolí, Carepa, Carmen de Viboral, Cocorná, Concordia, Copacabana, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, Fredonia, Frontino, Guadalupe, Heliconia, Ituango, Jardín, La Ceja, Liborina, Nariño, Olaya, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Támesis, Tarazá, Titiribí, Toledo, Turbo, Venecia, Yalí, Yarumal y Yondó.

A nivel nacional, el país registra un avance del 97,7% en la cobertura de mesas con testigos electorales. Departamentos como Guaviare, Caquetá y San Andrés ya alcanzaron el 100%, mientras que el objetivo del CNE es que Antioquia logre esa meta antes del 5 de marzo, fecha límite para realizar las postulaciones.

La autoridad electoral recordó que el proceso es digital y se realiza a través de la Plataforma Única (actoreseleccionescongreso.cne.gov.co). Además, dispuso una línea de apoyo 24/7 en el número 300 911 04 89, disponible para llamadas y WhatsApp, con el fin de resolver inquietudes y facilitar el registro.