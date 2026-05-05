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China: Gigantesca explosión en el centro mundial de la pirotecnia, hay más de 20 muertos

El estallido se produjo en Liuyang, lugar donde se genera una parte importante de los juegos artificiales que exporta China al mundo. Esto fue lo que pasó.

  • Explosión en fábrica de juegos artificiales en China dejó 26 muertos y más de 60 heridos. Foto: Xinhua
    Explosión en fábrica de juegos artificiales en China dejó 26 muertos y más de 60 heridos. Foto: Xinhua
  • Imágenes captan la magnitud de la explosión en China. Foto: Xinhua
    Imágenes captan la magnitud de la explosión en China. Foto: Xinhua
Agencia AFP
hace 1 hora
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Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos, informaron este martes las autoridades.

El estallido se produjo alrededor de las 4:43 p. m. del lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, en Liuyang, provincia de Hunan, reportó la cadena estatal CCTV.

Lea también: Aumenta a 42 el número de víctimas en el puerto chino de Tianjin

Videos difundidos en redes sociales mostraban explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo que se elevaba en el aire en una zona rural rodeada de montañas.

Las imágenes tomadas por un dron de la CCTV un día después dejan ver escombros calcinados donde antes se alzaban los edificios, mientras los equipos de rescate y las excavadoras buscaban posibles víctimas.

“Estamos profundamente entristecidos y consumidos por el remordimiento”, afirmó Chen Bozhang, el alcalde de Changsha, la localidad de la que depende Liuyang.

El gobierno central envió expertos para dirigir las labores de rescate, mientras que más de 480 socorristas fueron enviados urgentemente al lugar para realizar operaciones de búsqueda, informó la CCTV.

Imágenes captan la magnitud de la explosión en China. Foto: Xinhua
Imágenes captan la magnitud de la explosión en China. Foto: Xinhua

Se estableció además una zona de control de tres kilómetros alrededor del lugar y se evacuaron a las personas cercanas. La policía detuvo a los gerentes de la empresa mientras continúan las investigaciones sobre la causa del accidente, dijo el medio estatal.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos y buscar desaparecidos, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Liuyang es un importante centro de pirotecnia, que produce alrededor del 60 % de los fuegos artificiales que se venden en China y el 70 % de los que se exportan.

Siga leyendo: Hong Kong celebra con drones el Día Nacional de China

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