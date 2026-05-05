Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó la suspensión del acta y el diploma de grado con el que el exsenador liberal Julián Bedoya obtuvo su título de abogado en la Universidad de Medellín. Luego de un pulso jurídico de más de un año, el alto tribunal negó un recurso de súplica interpuesto por la defensa del político, con el que buscaba echar para atrás esa medida. En contexto: Consejo de Estado suspendió el acta y diploma de grado del exsenador y excandidato a la Gobernación Julián Bedoya Dicha suspensión ya se había ordenado desde el pasado 28 de enero de 2025, cuando el Consejo de Estado accedió a una medida cautelar solicitada por la Universidad de Medellín. Desde 2022, esta institución interpuso una demanda con la que busca anular el acta de grado, el diploma y la tarjeta profesional de Bedoya, señalando que el excongresista habría hecho trampa para graduarse.

Dentro de los argumentos empleados por la universidad se destacan presuntas irregularidades en la presentación de los exámenes de suficiencia, señalando que muchos de ellos habrían sido realizados por profesores que no impartían las asignaturas que se evaluaban. La universidad también ha considerado irregular que el exsenador hubiera presentado en un mismo día dos exámenes en el que uno era prerrequisito de otro, así como otros que requerían autorizaciones que no se habrían dado. Lea también: Universidad de Medellín alerta que caso contra Julián Bedoya otra vez está en riesgo de prescribir “El tercero interesado presentó 4 exámenes de suficiencia y, el mismo día, 3 exámenes preparatorios; además, en enero y febrero de 2019 presentó y aprobó otros preparatorios sin que existiera solicitud ni autorización del Consejo de Facultad”, se ha argumentado en el proceso. De igual forma, la universidad ha señalado encontrar presuntas inconsistencias en el trabajo de grado del político, que pese a estar vinculado como auxiliar de investigación, presuntamente no habría tenido una participación efectiva en el mismo.