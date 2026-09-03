Grupo Gilinski toma el control de GeoPark y entra a Venezuela con millonario acuerdo por bloque petrolero Bare

El Grupo Gilinski dará un nuevo paso en su expansión por América Latina al convertirse en el accionista controlante de GeoPark, compañía independiente de energía con operaciones en la región, tras liderar la adquisición del bloque petrolero Bare en Venezuela.
La operación contempla que el conglomerado colombiano alcance inicialmente una participación de 56,3% en las acciones ordinarias de GeoPark, porcentaje que podría aumentar hasta 58,4% si se cumplen determinadas condiciones asociadas a mejoras en el marco contractual del proyecto antes del cierre de la transacción.
El acuerdo, además, marca la entrada estratégica de GeoPark al mercado venezolano, a través de Bare, un activo maduro de producción de petróleo pesado localizado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo.
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