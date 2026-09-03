Grupo Gilinski toma el control de GeoPark y entra a Venezuela con millonario acuerdo por bloque petrolero Bare

El Grupo Gilinski dará un nuevo paso en su expansión por América Latina al convertirse en el accionista controlante de GeoPark, compañía independiente de energía con operaciones en la región, tras liderar la adquisición del bloque petrolero Bare en Venezuela. La operación contempla que el conglomerado colombiano alcance inicialmente una participación de 56,3% en las acciones ordinarias de GeoPark, porcentaje que podría aumentar hasta 58,4% si se cumplen determinadas condiciones asociadas a mejoras en el marco contractual del proyecto antes del cierre de la transacción. El acuerdo, además, marca la entrada estratégica de GeoPark al mercado venezolano, a través de Bare, un activo maduro de producción de petróleo pesado localizado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo. Le puede interesar: Los Gilinski y GeoPark estarían cerca de cerrar acuerdo petrolero con Venezuela

Bare, el activo petrolero que llevó a Gilinski a Venezuela

El bloque Bare cuenta con una larga historia de producción y una infraestructura petrolera ya instalada, pero también con un amplio potencial de redesarrollo. Según GeoPark, el campo posee aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ (OOIP) y acumula más de 700 millones de barriles producidos históricamente. El activo llegó a registrar una producción superior a 100.000 barriles de petróleo por día (bopd) y actualmente cuenta con unos 1.100 pozos existentes. Su producción bruta actual ronda los 11.000 barriles diarios, aunque GeoPark estima que el campo podría alcanzar entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en un escenario de redesarrollo. El plan contempla llevar el factor de recobro del campo desde aproximadamente 4%-5% hasta 8%-9%, con una producción neta acumulada estimada para GeoPark de cerca de 400 millones de barriles. La compañía también proyecta más de una década de producción en un nivel de entre 55.000 y 62.000 barriles diarios netos para GeoPark. Lea más: GeoPark acude a los incentivos de Milei para convertirse en la petrolera independiente con mayor presencia en Vaca Muerta

Un contrato de 25 años con PDVSA

Uno de los elementos centrales de la operación es el acuerdo contractual que permitirá desarrollar Bare. La oportunidad fue liderada por el Grupo Gilinski y permitió asegurar un Contrato de Participación Productiva (CPP) por 25 años con PDVSA Petróleo S.A. Bajo este esquema, GeoPark será el operador y asumirá el 100% de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados. A cambio, tendrá una participación económica neta del 65%. El contrato también contempla derechos para comercializar y monetizar directamente los hidrocarburos, acceso a infraestructura considerada crítica y mecanismos de protección y reequilibrio económico frente a eventuales interrupciones operativas. La entrada en vigencia del CPP está condicionada a las aprobaciones y autorizaciones correspondientes, así como al cumplimiento de requisitos regulatorios y relacionados con sanciones. El plazo máximo estimado para este proceso es de 120 días.

Así quedará el control de GeoPark

La transacción se estructuró principalmente mediante la emisión de acciones de GeoPark al Grupo Gilinski, en lugar de utilizar recursos de caja de la compañía. En una primera etapa, GeoPark tendrá una participación del 5% en CPP Holdco, sociedad que controla indirectamente el vehículo venezolano que suscribió el contrato sobre Bare. Posteriormente, adquirirá el 95% restante mediante la emisión de 42,1 millones de acciones de GeoPark a una entidad del Grupo Gilinski. El precio acordado para esas acciones será de US$12,22 por acción, lo que representa una prima de aproximadamente 26% frente al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de GeoPark. En términos económicos, los términos de intercambio, incluida la prima de emisión, representan aproximadamente US$160 millones, equivalentes a un incremento inmediato de valor estimado en US$1,50 por acción para los accionistas de GeoPark. Una vez concretada la emisión, Gilinski tendría aproximadamente 56,3% de GeoPark. Sin embargo, si se activan los mecanismos de ajuste contemplados en el acuerdo, el grupo podría recibir hasta 5,4 millones de acciones adicionales, elevando su participación potencial hasta 58,4%.

Gilinski lanzará una oferta pública de adquisición

El acuerdo también contempla una alternativa de liquidez para los accionistas de GeoPark. El Grupo Gilinski prevé lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a un precio de US$12,22 por acción, por un monto total de US$100 millones. De acuerdo con los términos divulgados, esta oferta representaría un pago prorrateado equivalente a aproximadamente US$2,10 por acción para los accionistas de GeoPark que participen en ella. La operación fue aprobada por el directorio de GeoPark. Gabriel Gilinski, Dorita Gilinski y Camilo Martínez, directores nominados por el Grupo Gilinski, fueron excluidos de las deliberaciones y de la votación relacionadas con la transacción. GeoPark aseguró además que continuará cotizando en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y mantendrá un directorio con mayoría independiente y las estructuras de gobierno corporativo correspondientes.

GeoPark apunta a multiplicar su producción para 2030

La adquisición de Bare se suma a las operaciones que GeoPark mantiene en Colombia y Argentina, especialmente a su crecimiento en Vaca Muerta. La compañía estima que la incorporación de la producción de Bare, junto con el crecimiento esperado en Argentina, podría llevar su producción total a entre 75.000 y 85.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en 2030. Esto supondría multiplicar por aproximadamente 2,7 veces sus niveles actuales de producción. GeoPark considera que Bare puede convertirse en uno de los principales motores de ese crecimiento debido a la combinación de reservas de gran escala, infraestructura existente y potencial para aumentar el factor de recobro.

¿Qué dijo Jaime Gilinski sobre la operación?

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, destacó el potencial que el conglomerado observa en Venezuela y en el desarrollo del bloque Bare: “Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la Compañía en el país”. Por su parte, Felipe Bayón, CEO de GeoPark, calificó la reactivación del sector energético venezolano como una de las oportunidades industriales más relevantes de América Latina y resaltó la escala, infraestructura y producción histórica de Bare. La compañía sostiene que su experiencia en activos maduros y en crudos pesados, junto con su conocimiento de operaciones en América Latina, le permitirá avanzar en un redesarrollo progresivo del bloque.

¿Por qué es importante la operación?

La transacción representa un movimiento de doble alcance: Gilinski obtiene el control de una compañía energética con presencia regional y GeoPark consigue una plataforma para ingresar a Venezuela. Para Venezuela, el proyecto supone la llegada de capital y capacidad técnica para intentar recuperar producción en un campo que cuenta con infraestructura existente pero cuyo factor de recobro actual sigue siendo relativamente bajo. Para GeoPark, en tanto, Bare agrega un activo de gran escala y larga duración a sus operaciones en Colombia y Argentina, con la posibilidad de aumentar significativamente sus reservas, producción y generación de EBITDA durante los próximos años. El principal desafío estará en la evolución del entorno operativo y regulatorio venezolano. Precisamente por ello, los términos de la operación incorporan mecanismos destinados a considerar el riesgo país y eventuales cambios en las condiciones contractuales del proyecto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: