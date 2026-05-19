GeoPark acude a los incentivos de Milei para convertirse en la petrolera independiente con mayor presencia en Vaca Muerta

La petrolera GeoPark, junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), presentó formalmente su solicitud para acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema del Gobierno de Argentina diseñado para atraer capital a proyectos de gran escala con beneficios fiscales y cambiarios. El objetivo es desarrollar un hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta, la formación geológica en la Patagonia argentina considerada una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo. Puede leer: Parex ganó la puja a GeoPark por los activos petroleros de Frontera Energy en Colombia La inversión proyectada supera los US$1.000 millones y se concentrará en dos bloques estratégicos de la Cuenca Neuquina: Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO).

Una apuesta para multiplicar la producción por diez en tres años

El plan de GeoPark es ambicioso: pasar de una producción actual de 1.500 barriles equivalentes diarios (boepd) a 20.000 boepd en un plazo de tres años. Para lograrlo, la compañía integrará sus dos bloques bajo una estructura de proyecto unificada que permitirá operar de forma conjunta y eficiente. Entérese: Gabriel Gilinski revela detalles del negocio con Geopark para invertir en Venezuela y Argentina El esquema contempla la perforación de pozos horizontales en modo factoría —una técnica que permite perforar múltiples pozos de manera sistemática para reducir costos y tiempos— y la construcción de una planta de procesamiento central en el bloque PSO para manejar la producción combinada de ambos yacimientos. A esto se suma el desarrollo de infraestructura compartida de transporte y evacuación del crudo.

Primeros pozos ya en marcha y meta para 2026

GeoPark no parte de cero. En marzo de 2026, la compañía inició la perforación de sus primeros pozos en el bloque Loma Jarillosa Este. Para este año, la empresa tiene previsto invertir entre US$80 y US$100 millones en el desarrollo del bloque, con el objetivo de escalar la producción argentina hasta entre 5.000 y 6.000 barriles diarios antes de que termine 2026. “Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala”, señaló Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina de la compañía. Lea más: Grupo Gilinski entra a GeoPark con inversión de US$107 millones y se convierte en su mayor accionista

Por qué el RIGI es clave para el proyecto

El régimen de incentivos al que aspira GeoPark fue diseñado precisamente para proyectos de esta envergadura. Para la compañía, acogerse a este esquema no es solo una ventaja fiscal: es lo que le da “previsibilidad y escala” a sus inversiones de largo plazo en la región, según explicó Mazariegos. El directivo también destacó que la solicitud refleja una coordinación entre el Gobierno nacional argentino, la provincia de Neuquén y el sector privado para impulsar el desarrollo de la cuenca petrolera. “Queremos consolidarnos como un actor de largo plazo en Neuquén, enfocados en ejecutar con disciplina y generar valor para la provincia”, agregó.

Una de las apuestas de capital más grandes de una petrolera independiente en la región

Con esta solicitud, GeoPark da un paso que la posiciona entre las compañías petroleras independientes con mayor exposición a Vaca Muerta. Puede leer: Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son? La inversión de más de US$1.000 millones representa uno de los movimientos de capital más ambiciosos de una empresa de su tamaño en América Latina en la actualidad. La compañía subrayó que este hito marca “un nuevo capítulo en el desarrollo acelerado y eficiente de sus bloques” y reafirma su compromiso de largo plazo con el desarrollo energético de Argentina.

Bloque de preguntas y respuestas: