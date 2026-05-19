GeoPark acude a los incentivos de Milei para convertirse en la petrolera independiente con mayor presencia en Vaca Muerta

La petrolera GeoPark, junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), presentó formalmente su solicitud para acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema del Gobierno de Argentina diseñado para atraer capital a proyectos de gran escala con beneficios fiscales y cambiarios.
El objetivo es desarrollar un hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta, la formación geológica en la Patagonia argentina considerada una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo.
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La inversión proyectada supera los US$1.000 millones y se concentrará en dos bloques estratégicos de la Cuenca Neuquina: Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO).