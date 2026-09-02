Medellín ya representa el 24% de la operación de Latam Airlines en Colombia: así crecerá la aerolínea en la ciudad

Medellín se convirtió en uno de los principales motores de operación de Latam en Colombia. La ciudad representa actualmente el 24% de la oferta mensual de la aerolínea en el país, una participación que la compañía busca seguir fortaleciendo con más vuelos, mayor capacidad y un incremento significativo de su equipo de trabajo.
Érika Zarante, CEO de Latam Colombia, explicó que la importancia de Medellín dentro de la estrategia de la aerolínea no se limita al transporte de pasajeros, sino que involucra capacidades de talento, carga y mantenimiento.
“Para Latam en Colombia, Medellín es una plataforma clave de conectividad y de crecimiento. Nuestra apuesta con Medellín va más allá de pasajeros”, afirmó.
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