Gobierno de Abelardo, que asume el 7 de agosto, heredará decisión sobre el Fondo del Café

El Gobierno Nacional anunció la prórroga por cinco meses del Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café, acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
La decisión se adopta en medio de las conversaciones que adelantan las partes para definir las condiciones del nuevo contrato que regirá uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la caficultura colombiana.